La un an de la despărțire, Alina Sorescu a dat vestea cea mare. Ce se întâmplă în viața vedetei

Alina Sorescu are două priorități după divorț, fetițele sale și cariera, iar în această perioadă se concentrează pe amândouă. Fosta soție a lui Alexandru Ciucu a dezvăluit ce se va întâmpla în curând în viața ei. Are planuri mari.

Alina Sorescu, planuri mărețe la un an de la divorț

În urmă cu un an, ieșea la iveală faptul că , cu toate că zvonurile despre o posibilă separare, după 12 ani de căsnicie, datau de mai mult timp. De atunci, s-au întâmplat multe lucruri.

Cei doi foști soți se judecă pentru custodia fetițelor pe care le au împreună. Inițial, instanța a decis ca micuțele să stea la mamă. Ulterior, judecătorii au hotărât ca timpul fie împărțit la ambele case,

Cât timp nu stă cu fetele sale, Alina Sorescu se axează pe viața profesională. Vedeta se ocupă de proiectul său cu copii, dar și pe cariera solo. După separare, a lansat mai multe melodii, iar acum a dat vestea cea mare.

„În plan personal nu îmi pot face planuri pe termen lung, având în vedere că încă depindem de procese și hotărâri judecătorești. În plan profesional, lansez în această perioadă o melodie nouă solo, Schimb de zâmbete, cu un videoclip superb.

Voi lansa și cu picii un videoclip nou special pentru Ziua Copilului. Am, de asemenea, onoarea ca pe 27 mai să fiu invitata lui Al Bano în concertul său aniversar simfonic de 80 de ani, de la Sala Palatului.

Iar de 1 Iunie aștept toți copiii, părinții și bunicii într-un spectacol plin culoare și veselie la Arenele Romane. Așa că am multe planuri care mă încarcă cu putere și energie să merg mai departe”, a declarat Alina Sorescu pentru

Se gândește să-și refacă viața?

Cât despre viața personală, Alina Sorescu a mărturisit că nu se gândește încă la posibilitatea de a cunoaște pe cineva. În plus, nici de pasiuni nu prea are timp. „Nu mă gândesc la asta și nici nu e cazul să discut despre asta. Nu îmi doresc decât ca fetele să fie bine și să am rezultate frumoase cu munca mea, pentru ca ele să fie mândre de mine.

(…) Din păcate, în această perioadă nu am timp și nici starea potrivită pentru hobby-uri. Mă concentrez pe fete și pe profesia mea. Probabil că vor veni și zile mai liniștite, în care să pot să fac activități de plăcere”, a mai spus Alina Sorescu.

Vedeta preferă să se dedice fetițelor sale, cu care spune că are o relație foarte bună. „Ne place să cântam și să dansăm, dăm spectacole prin casă, meșterim împreună diferite obiecte din materiale la care nu te aștepți. Ne place să ne citim povești, să decorăm căsuțe de păpuși, să le povestesc cum erau când erau mici. Suntem foarte apropiate, ca trei surori”, a adăugat Alina Sorescu.