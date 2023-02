La un an de la începutul războiului declanșat de Rusia, Kievul își pregătește ofensiva decisivă. „O să vedem acest lucru în următoarele zile, săptămâni”

Mai mult, sunt voci care vorbesc despre posibilitatea ca ofensiva ucraineană, așteptată acum odată cu apropierea primăverii, să se dovedească decisivă și să ducă la înfrângerea totală a armatei ruse.

Încă de la finalul anului trecut în dezbaterea publică au început să apară zvonurile unei imense ofensive pregătite de Moscova, zvonuri alimentate la început și de Ucraina care în acel moment se afla în plin lobby pentru a primi tancuri occidentale, ofensivă ce avea să fie susținută de cei peste 300.000 de recruți, plus sute de avioane și tancuri. În ultima vreme analiștii militari occidentali dar și oficialii ucraineni au început să recunoască că această ofensivă a început în fapt undeva la finalul lunii ianuarie, ofensivă care s-a tradus prin atacuri, în special de infanterie, purtate pe frontul de est unde principala atenția a fost asupra luptei pentru controlul orașului Bahmut.

Zilele trecut, , un om ale cărui predicții asupra evoluției conflictului s-au dovedit extrem de exacte, a declarat că „marea ofensivă a Rusiei s-a dovedit atât de mare încât nimeni nu a văzut-o”. De altfel, analiștii Ministerului britanic al Apărării sunt de părere că aceasta va culmina în viitorul apropiat.

Generalul-maior în retragere, Dan Grecu, este de părere că rezultatul acestor săptămâni de atacuri sunt avansuri de doar câteva câteva sute de metri în cea mai mare parte a frontului, armata rusă nereușind să străpungă decisiv liniile de apărare ale ucrainenilor.

„Ofensiva rusă, cu excepția Bahmut-ului, unde este o luptă la baionetă, de ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, s-a intensificat atât în zona Donețk, cât încep să aibă mișcări din ce în ce mai incisive și în zona dintre Harkov și Sumî, în nord-est, și în sud, oarecum spre Zaporaje, paralel cu Nipru.

Rușii au avut avansuri, dar nu extraordinar de mari, sunt așa de ordinul sutelor de metri, deci nimic spectaculos. Din punctul meu de vedere în perioada imediat următoare vor intensifica aceste acțiuni pentru a avea cât mai mult teritoriu sub control în momentul în care se vor opri, nu poți să continui la nesfârșit o ofensivă”, a declarat, pentru FANATIK, generalul Dan Grecu.

Profesorul Armand Goșu, unul dintre cei mai importanți experți români asupra spațiului ex-Sovietic, este de părere că singurul avans notabil al rușilor e în nordul orașului Bahmut, însă și aici rușii sunt departe de a putea cuceri acest oraș. Acesta este de părere că , care ar putea veni în câteva săptămâni, iar pregătirile ei pe front, prin lovirea liniilor logistice ale inamicului, chiar în următoarele zile.

„La Bahmut au reușit să înconjoare undeva la 50% din oraș, probabil sunt ultimele nopți în care se vor mai putea evacua oameni din oraș, dar asta nu înseamnă că Bahmutul e cucerit. Pierderile sunt uriașe și nu cred că rușii mai au pe cine să arunce în luptă. Bahmutul e sub un mare semn de întrebare, deși după cucerirea Soledarului părea o chestie de zile până la cucerirea orașului, de atunci a trecut mai bine de o lună iar succesele sunt minore. Asta nu înseamnă că ucrainenii se vor retrage în afara orașului, Bahmutul a devenit un simbol și reușesc să țină linia frontului.

În sud, la Vuhledar, acolo nu cred că rușii au vreo șansă. Au pierderi uriașe, uriașe și în momentul ăsta nu mai au unde să forțeze. În nord, unde sperau să spargă frontul în pădurea Kreminna, deocamdată nu reușesc mare lucru. Aștept ofensiva ucraineană de primăvară, cea rusească de iarnă m-a dezamăgit teribil și era previzibil că se va întâmpla așa. Cei care vorbeau de mari amenințări și succese ale rușilor au bătut câmpii, habar n-au ce se întâmplă pe linia frontului. Important e să vedem ce au pregătit ucrainenii, și o să vedem acest lucru în următoarele zile, săptămâni”, a declarat, pentru Ucraina, profesorul Armand Goșu.

De altfel, ofensiva de la Vuhledar pare să fi fost una cu pierderi uriașe pentru ruși, în data de 8 februarie oficialii ucraineni au transmis că au distrus 36 de tancuri și vehicule de infanterie, iar câteva zile mai târziu au transmis că Brigada 155 de Infanterie Marină a armatei ruse a fost anihilată complet cu pierderi suferite de peste 130 de autovehicule de luptă. Pe rețele de socializare au apărut în ceea ce a părut a fi un atac frontal purtat, fără sprijin aerian.

În ultimele zile tot mai multe informații sosite de pe front arată că armata rusă se confruntă cu serioase probleme de aprovizionare, neavând suficientă muniție pentru a susține focurile de artilerie. În unele zone ale frontului se pare că armata ucraineană a reușește să lanseze mai multe proiectile, iar Budanov a precizat în interviul citat că armata rusă a ajuns la 30% din stocurile de obuze. Aceasta a ironizat încercările de a importa din Iran muniție, susținând că cele 20.000 de obuze comandate Teheranului nu vor ajunge Rusiei decât 2,3 zile.

1/ Russia’s ammunition shortage in eastern Ukraine is reportedly so severe that its troops there have reportedly been issued with completely unusable munitions, including shells which are so rusty they have simply disintegrated. ⬇️

În această săptămână au fost relatate mai multe explozii ale unor depozite de armament din Mariupol, oraș aflat la peste 80 de km, raza de acțiune a HIMARS, o acțiune ce poate fi pregătitoare pentru un viitor atac ucrainean, fiind aceeași strategie de a lovi liniile logistice pe care ucrainenii au avut-o înaintea ofensivelor anterioare. Această ofensivă ar putea începe însă după ce armata ucraineană va integra tehnica de luptă, tancurile, vehiculele de infanterie și rachetele cu rază lungă de acțiune primite de la statele NATO. Generalul Dan Grecu este de părere că în acest moment ucrainenii au numărul de soldați necesari pentru o contraofensivă, însă le lipsește tehnica necesară pentru a declanșa o astfel de ofensivă.

„Ucrainenii, de partea cealaltă, cel puțin o lună, o lună și jumătate, o să stea în defensivă și o să contracareze punctul acțiunile rușilor unde pot. Se pregătesc pentru o contraofensivă, dar momentan nici ei nu au acumulate forțele necesare. Numeric aceste forțe sunt, pentru că le au de multă vreme în pregătire, dar nu au nici ei echipamentele necesare. Și dacă declanșează această ofensivă cu pregătire insuficientă, și umană și materială, riscă să pățească ca rușii la început”, a declarat generalul Dan Grecu pentru FANATIK, care a subliniat că rachetele cu rază lungă de acțiune promise ucrainenilor s-ar putea să se dovedească decisive.

„Pentru ruși un eventual succes ar putea să-l obțină doar în situația unui sprijin aerian continuu, iar pentru ucraineni, preconizatele rachete cu rază de acțiune de până la 150 km sunt un mijloc care îi vor ajuta să lovească spatele: punctele de comandă, liniile de aprovizionare logistică, concentrări de forță”, a mai declarat acesta, pentru FANATIK.

Profesorul Mike Martin, profesor de studii de război la Kings Colelge London, este de părere că forțele ruse sunt deja extinse pe front și nu există capacitatea pentru o ofensivă puternică.

„Rusia a declanșat deja ofensiva de primăvară. Atacurile sunt purtate pe un front extins, de la Kreminna în nord până la Vuhledar în sud, însă regula numărul unu într-o astfel de situație este concentrarea forțelor. Este incredibil că rușii fac aceste erori din nou și din nou și își trimit astfel la moarte sigură mii de soldați.

They are attacking on a broad front from Kremina-Svatove in the North, all the way down to Vuhledar in the south (in the three areas marked on the map).

— Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought)