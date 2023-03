Lacrimi la America Express. Gestul Andreei Antonescu a emoționat pe toată lumea. Ce echipă a fost eliminată. Update

”A fost cea mai tare experienta din viata mea de pana acum, chiar daca fac vlog de 10 ani. Chiar si Romania Express am facut in Romania. Ma bucur ca i-am oferit această experienta mamei” , a spus Bie Adam, printre lacrimi.

Au curs lacrimi în ediția de miercuri seară a emisiunii America Express. Andreea Antonescu a făcut un gest emoționant față de Andreea Bălan, fosta sa colegă din trupa Andre și în prezent colegă de echipă în competiția de peste Ocean.

Emoții la America Express. Andreea Antonescu a făcut-o să plângă pe Andreea Bălan. Care a fost motivul

Totul s-a întâmplat după ce Irina Fodor a anunțat cine a obținut imunitate, în urma probelor de marți seară. De acest avantaj s-au bucurat Puya și soția lui, Melinda. La un moment dat, prezentatoarea a decis să citească scrisorile pe care și le-au scris concurenții, atuci când au făcut schimb de membri.

, iar atunci când a ajuns la Andreea Antonescu, toată lumea a fost cuprinsă de emoție, mai ales Andreea Bălan. Aceasta a început să plângă și și-a îmbrățișat prietena, când a auzit cuvintele frumoase pe care i le-a scris.

”Bălăncuțo, e mai greu decât îmi imaginam să-ți scriu aceste rânduri, deoarece nu sunt simple cuvinte ci suflet pur. Ne cunoaștem de prea mult timp, dar totodată sunt multe lucruri pe care nu ți le-am spus. Am petrecut alături de tine încă de când eram două fetițe cu un singur vis, acela de a fi artiste iubite.

Am împărțit aplauze, am hrănit sufletele oamenilor cu muzica noastră, am plâns de emoție amândouă, atât pe scenă, dar și în cele mai grele momente din viețile noastre. A noastră relație a fost cu multe urcușuri, dar mai ales coborâșuri. Ne-am împuns de multe ori, ne-am certat, dar totuși la greu am simțit să fim una lângă cealaltă.

Momentul în care am conștientizat că tu ești parte din familia mea, dar fără grad de rudenie, am simțit că trebuie să te intitulez ”nașa” a ceea ce am eu cel mai scump pe lume, Siena. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, tot pe tine te-aș alege (…) Nu uita eu și ai mei te iubim enorm”, i-a scris Andreea Antonescu fostei sale colege de la trupa Andre.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, din nou în cursa pentru ultima șansă

După momentul emoționant, Andreea Bălan și Andreea Antonescu au aflat că trebuie să meargă în cursa pentru ultima șansă. Alături de ele mai participă miercuri seară echipele formate din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și Bie Adam, alături de mama sa.

Nu lipsesc dificultățile de pe traseu, mai ales că , fiind foarte obosiți. Mama vloggeriței Bie Adam a cedat la un moment dat și a început să plângă. A avut nevoie de un răgaz pentru a se readuna.

Timp de 8 ore au fost cele trei echipe în cursa pentru ultima șansă. Rămâne de văzut, așadar, cine va ajunge prima la Irina Fodor și dacă una dintre ele va pleca acasă. , dacă vulturul va fi verde, nu se va mai întâmpla acest lucru.