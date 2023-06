Ladislau Boloni, despre „războiul” FCSB – CSA Steaua: „N-am unde să merg și să spun că mă simt ca acasă, chiar dacă stadionul e nou!”

Antrenorul lui Metz nu este de acord ca Ministerul Apărării Naționale să aibă o echipă de fotbal, însă a vorbit și despre greșelile pe care Gigi Becali le-a făcut la FCSB, motiv pentru care nu se simte legat nici de echipa lui.

Ladislau Boloni, despre „războiul” FCSB – CSA Steaua

despre „războiul” dintre FCSB și CSA Steaua, spunând că și-ar dori o singură echipă, care să fie cea mai iubită din toată țara, așa cum se întâmpla în trecut:

„Mi-aș dori ca acea Steaua, iubită de o țară întreagă, și care e cea mai iubită în continuare, indiferent că e Steaua sau FCSB, nu trebuie să dispară.

Eu cred că FCSB a luat naștere după anumite aranjamente între minister și patronul actual. Așa cred că această grupare e condusă, care nu corespunde echipei care a obținut cel mai mare succes”.

„Fotbalul nu e respectat, suporterii nu sunt respectați și mie mi-e greu să mă întorc cu simpatie spre această echipe. De cealaltă parte, ai ministerul, dar cred că și ei se folosesc puțin de fotbal pentru a obține o vizibilitate mai mare”, a mai spus Ladislau Boloni, la TV .

„Nu am unde să merg și să spun că sunt acasă!”

„Cred că nu este bine. Oamenii pricepuți care ar trebui să fie acolo, ar trebui să înțeleagă că au nevoie de un partener cu care să facă acel contract ca ei să continue să fie la suprafață.

Ministerul nu trebuie să aibă o echipă profesionistă, dar faptul că s-a încercat… ar fi fost ceva tras de păr. Nu poți să faci o echipă profesionistă, este greu dacă nu ai și un partener lângă tine.

Această incapacitate face ca noi cei 20, care mai suntem din gașca respectivă, și publicul, spectatorii, nu au unde să meargă și nici noi nu avem unde să mergem și să spunem că suntem acasă, chiar dacă stadionul e nou”, a .

„Doream să închei acest cerc și cred că aș fi putut să fiu util. Sigur, într-o carieră lungă, am avut și greutăți, am avut și momente când nu mi-a ieșit sau când ai greșit. Eu am greșit cel mai mult cu Monaco”, a mai spus Laszlo Boloni, reflectând la cariera sa de antrenor.

