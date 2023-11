Ladislau Boloni, necruțător cu Gigi Becali. A refuzat chiar să-i pronunțe numele patronului FCSB!

Elegant și atent la cuvinte, Ladislau Boloni l-a criticat pe Gigi Becali fără să-l nominalizeze, în momentul în care Horia Ivanovici a lansat întrebarea ”Dumneavoastră pentru care Steaua ați jucat?”. Deși a mărturisit că o formație care e condusă de un ”personaj” care ”a făcut multe greșeli”.

Ladislau Boloni, discurs dur la adresa lui Gigi Becali

nu i-a iertat nici pe șefii Armatei, care nu reușesc să găsească un cadru legal pentru a promova CSA Steaua în SuperLigă, acolo unde ”majoritatea fanilor o așteaptă”. ”În general când mi se pune această întrebare spun că nu am legătură, s-a întrerupt legătura, am intrat în tunel. Este, cum să spun, nu apreciez nici-nici.

Pentru că așa cred că Ministerul nu a găsit modalitatea corectă când a predat echipa pe mâinile unui personaj pe care să spun așa nu am reușit să ne apropiem absolut deloc unul de altul. Cred că acest personaj a făcut multe greșeli față de acest club Steaua și de jucătorii lui.

E greu ca sufletesc să te apropii de o astfel de persoană. În același timp, mă surprinde naivitatea Armatei care s-a băgat pe o cărare care nu a fost bună. Și acum e o cărare fără sfârșit”, a răspuns Ladislau Boloni la

Ladislau Boloni nu este fan Gigi Becali și FCSB

Nu este pentru prima oară când Ladislau Boloni îl critică pe Gigi Becali. În urmă cu mai multe luni, Boloni transmitea că e convins că FCSB ”a luat naștere” după ”anumite aranjamente între minister și patronul actual”. Despre Becali, Boloni spunea că actualul patron al FCSB nu respectă suporterii și fotbalul, astfel că nu există motive pentru a simpatiza FCSB.

De altfel, tot în dialog cu Horia Ivanovici, Ladislau Boloni a lăsat să se înțeleagă că CSA Steaua este de fapt Steaua, deși a explicat că momentan Steaua e doar în sufletul său pentru că actualul conflict între FCSB și Armată a distrus tot ce însemna această echipă. Astfel, Boloni s-a arătat dezamăgit că șefii Armatei nu sunt în stare să facă ce este necesar ”ca echipa să ajungă acolo unde majoritatea suporterilor din România o visează”, lăsând să se înțeleagă că marea masă a steliștilor ar suspina după CSA Steaua.

De altfel, în 2008 și 2009 a existat un schimb mult mai dur de replici între cei doi. Atunci, Ladislau Boloni trimitea o scrisoare deschisă prin care îl critica pe Gigi Becali, în timp ce patronul celor de la FCSB răspundea în stilul caracteristic.

“Boloni e nebun! Eu spun în felul următor, cu mînă tare şi cu braţ înalt, am slavat Steaua şi am salvat fotbalul românesc! Să mă conteste! Steaua este o echipă privată, e proprietatea mea. El vorbeşte de un europarlamentar, de un candidat la preşedinţie, el jigneşte oamenii care m-au votat! Boloni are ceva împotriva mea! El a renunţat la naţională pentru bani!”, declara Gigi Becali la GSP TV.

Ladislau Boloni, despre Gigi Becali