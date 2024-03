Ladislau Boloni, prima reacție după înfrângerea cu Reims: „Am primit două goluri evitabile iar asta ne-a costat”

Ladislau Boloni și FC Metz au pierdut meciul cu Reims, râmând astfel în „zona roșie” a clasamentului din Ligue 1.

Ladislau Boloni: „Am primit două goluri evitabile”

Reacția antrenorului român nu a întarziat să apară, acesta fiind de părere că cele două goluri marcate de Reims, puteau să fie evitate „Cred că a fost un meci frumos pentru suporteri. Au fost multe ocazii de gol, adevărat, cele mai multe fiind de partea celor de la Reims.

ADVERTISEMENT

Astăzi am avut și câteva absențe și am primit două goluri în mare măsură evitabile. Acum trebuie să păstrăm aceeași stare de spirit, pentru că nu am făcut un meci rău.

Știm că urmează meciuri grele, cu echipe mari, dar suntem pregătiți și motivați”, a declarat Boloni la finalul partidei

ADVERTISEMENT

[ ℙ𝕣𝕠 ] 🎙️ La réaction de Coach Bölöni après cette rencontre sur la pelouse du . — FC Metz ☨ (@FCMetz)

Sepsi OSK îl dorește pe Ladislau Boloni

Chiar dacă Ladislau Boloni este greu de adus în Superliga României din cauza salariului mare pe care îl are la Metz, acest lucru pare să nu fie un impediment pentru Sepsi OSK.

Laszlo Dioszegi, a declarat că face tot posibilul : „Ar însemna extraordinar de mult să vină Boloni la Sepsi. Îl așteptăm cu brațele deschide.

ADVERTISEMENT

Sincer, eu vorbesc cu el din 2 în 2 săptămâni, dar în ultimul timp nu am discutat despre așa ceva pentru că el este antrenorul unei echipe cu care noi nu putem să concurăm.

El mi-a spus foarte clar că nu vrea să vină în România ca antrenor. Noi avem antrenor foarte bun în momentul de față, deci nici n-ar fi cazul. Boloni poate veni ca manager sau director, vom găsi un post când va veni la noi.

ADVERTISEMENT

Dacă va veni ar fi benefic pentru tot fotbalul românesc. Pentru noi ar fi o lovitură foarte mare pentru că știm că e un antrenor foarte bun, un bun profesionist și avem ce învăța de la el”, a declarat Dioszegi

Ladislau Boloni, în vârstă de 71 de ani, mai are contract cu Metz până în vara anului 2025, în luna februarie, chiar dacă fanii i-au cerut demisia tot mai des.