Larisa Drăgulescu și Marian Drăgulescu fac petrecere de mii de euro pentru majoratul fiicei: ”Este ca la nuntă sau botez”

Larisa Drăgulescu și fostul gimnast olimpic, Marian Drăgulescu, au fost căsătoriți timp de trei ani de zile, din 2006 până în 2009. Din mariajul controversat și încheiat cu mare tam-tam au rezultat doi copii, o fată și un băiat, care au fost crescuți de mama lor! Anii au trecut, foștii soți au depășit scandalul cu iz de amantlânc și momentele de violență în familie, iar în acest weekend petrec la majoratul fiicei lor, Beatrice.

Larisa Drăgulescu, petrecere de mii de euro pentru majoratul fiicei

Larisa Drăgulescu, fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu, face primele declarații despre petrecerea fastuoasă de majorat, organizată pentru fiica ei și a sportivului.

ADVERTISEMENT

După un mariaj care s-a terminat apoteotic, cu un scandal cu scene de violență, despre care toată presa a scris la momentul respectiv, . La 13 ani de la divorț, cei doi au ajuns să poată sta la aceeași masă și, chiar mai mult, să organizeze party-ul pentru împlinirea celor 18 ani ai lui Beatrice.

Într-un interviu acordat, în premieră, pentru FANATIK, .

ADVERTISEMENT

”Duminică avem majoratul fetiței. Cu plăcere ne revedem, mai ales că face fata 18 ani și trebuie să ne distrăm. Am trecut peste ce s-a întâmplat cu fostul meu soț. Fiecare are relația lui și continuăm relația de părinți. Suntem în relații ok, vorbim. Ne vedem la toate evenimentele importante”, a spus Larisa Drăgulescu, pentru FANATIK.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu: ”Este ca la nuntă sau botez”

Larisa Drăgulescu s-a ocupat ca totul să fie organizat ca la carte, în cel mai mic detaliu, și ne dă din casă. Petrecerea va avea loc în Reșița, locația a fost aleasă ținându-se cont de numărul de invitați, peste 70, iar tematica va fi potrivită vârstei.

ADVERTISEMENT

Interpreții care vor fi prezenți să întrețină atmosfera sunt și ei aleși pe sprânceană, pentru că va fi un eveniment fastuos, așa cum e tradiția în Banat.

”Va fi o petrecere mare și o să o organizăm împreună. Da, și financiar. Jumătate, jumătate. Vor fi în jur de 70 de invitați, la un restaurant în Reșița. Tematică, nu. Va fi așa… îmbrăcăminte ca o prințesică și cum se face la 18 ani, pe roz.

ADVERTISEMENT

Va fi cu lăutari, știi cum e la noi. Vor fi persoane cunoscute, dar din zona de la noi. Nu dau nume să nu se supere cineva. Va fi un majorat fastuos, cum se procedează la noi în Banat. Este ca la nuntă sau botez”, a mai adăugat fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

ADVERTISEMENT

Cât costă petrecerea de majorat a fiicei lui Marian Drăgulescu

Marian Drăgulescu și mama copiilor lui trebuie să scoată din buzunar 6.000-7.000 de euro pentru organizarea petrecerii de majorat. Larisa ne-a divulgat cum împart cheltuielile, dar și ce mai au de rezolvat pentru a fi totul perfect.

”Sunt costurile destul de mari. Câteva mii de euro, cam 6.000-7.000 de euro. Chiar ieri am fost la restaurant pentru ultimele detalii. Bine, ultimele, ultimele vor fi chiar în ziua majoratului”, spune Larisa Drăgulescu, pentru FANATIK.

Cadou de majorat: o pisică British Shorthair și fațete dentare

De menționat în cazul unei petreceri sunt și cadourile cu care este răsfățată sărbătorita. Beatrice a primit deja de la părinții ei o parte din surprizele pregatite special.

”Cadou a primit de la mine o pisică British Shorthair. De la taică-su vedem duminică. În afară de asta îi plătim amândoi fațete dentare”, a spus Larisa Drăgulescu.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu: ”Nu am nimic cu actuala”

Larisa Drăgulescu ne-a dezvăluit faptul că, la petrecere, atât ea, cât și Marian Drăgulescu vor veni însoțiți de partenerii actuali. ”Fiecare va veni cu partenerul lui. Nu este prima întâlnire în patru, am mai fost și în vară. Actuala lui parteneră este foarte de treabă. Ne înțelegem foarte bine. Nu am nimic cu actuala. Noi am avut probleme cu cealaltă dinainte. Este totul foarte bine acum. Nu am de ce să mă plâng”, a conchis Larisa Drăgulescu.