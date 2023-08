Larisa Iordache, dezvăluiri fierbinți despre căsătorie: ”Aștept momentul”

Multiplă campioană la gimnastică, medaliată olimpică, mondială și națională, Larisa Iordache și-a deschis sufletul în podcastul Ilincăi Vandici. Fătă să ascundă nimic, frumoasa fostă gimnastă a vorbit despre relația pe care o are cu fostul iubit al medaliatei olimpice Bernadette Szocs.

Larisa Iordache vrea să fie cerută în căsătorie

Larisa Iordache a vorbit în despre relația pe care o are cu Cristian Chiriță. Și, recunoaște ea, deși au apărut informații că ar fi fost deja cerută în căsătorie, lucrul nu l-a întâmplat. Cel puțin, nu încă, spune multipla campioană. Dar Larisa Iordache nu exclude o căsătorie.

”Nu sunt cerută în căsătorie. El se gândește la chestia asta… Așa a părut, dar nu e adevărat. Lucrurile sunt grăbite de unii, dar încă nu s-a întâmplat momentul ăsta. Niciodată nu am fost cerută în căsătorie, până acum. Cred că acel moment e unic pentru o femeie.

Ca să fiu sinceră, aștept momentul. Dar vreau să fiu surprinsă. Și el este un om cu care vreau să conviețuiesc, să am o relație frumoasă, sănătoasă și lină. Dar nu ne-am grăbit cu absolut nimic și asta cred că ne-a ajutat foarte mult. Ne-am oferit libertate unul altuia. Cum vrem aceleași lucruri, de acolo vine compatibilitatea”, a explicat multipla Larisa Iordache despre căsătorie.

Dar, până să vină momentul cererii în căsătorie și a unirii destinelor lor, ce nu are voie să facă, vreodată. ”Nu accept minciuna. Cred că sunt un om căruia să îi spui orice ai în cap. Nu aș putea să trec peste ea. Nu îmi place infidelitatea, indiferent dacă este vorba de intenție, la nivel psihic. Orice altceva se poate rezolva”, explică frumoasa gimnastă.

Larisa Iordache, fericită în brațele bărbatului care s-a iubit cu Bernadette Szocs

Larisa Iordache a vorbit și despre momentul în care l-a cunoscut pe actualul ei iubit. La acea vreme, el se despărțise de puțin timp de Bernadette Szocs, iar ea era singură. De altfel, recunoaște vedeta mondială a gimnasticii chiar dacă nu era pregătită de o relație, Cristian Chiriță a reușit să o facă, acum, să își dorească să devină mireasă.

”Nu cred că pot defini fericirea, fiecare o simte diferit. Pentru mine, cred că fericirea înseamnă liniște, să te simți bine cu tine, în primul rând. Să simți iuirea față de alte persoane sau față de o persoană anume este ceva special. Sentimental, da, sunt bine, am găsit un om. Nu l-am găsit, de fapt, s-a întâmplat…

E pe placul sufletului meu. Este un om cald, un om fain, un om pe care te poți baza. Dar toate astea mi le vor arăta anii pe care îi vom petrece împreună. În prezent sunt bine, e omul de care aveam, de care sufletul meu avea nevoie. M-a cucerit fiind el. Nu s-a ascuns nici măcar o secundă după calitățile sau defectele lui. Ne știam din vedere, dar nu am avut contact niciodată, să vorbim, să interacționăm… Așa cum spunea lumea, pentru că s-au spus foarte multe lucruri care nu erau adevărate. Și nu erau lucruri plăcute.

Eu eram singură, el era singur. (…) Fiind sportivi, mergând pe aceeași nișă, avem ce discuta. Eu, în momentul acela, nu simțeam nevoia să fiu cu cineva pentru că încă eram în dezvoltarea mea și o perioadă am stat de timp singură. Am ncercat să mă regăsesc pe mine, să mă vindec, să nu intru în altă relație cu un bagaj emoțional încărcat. Și nu era chiar ok pentru celălalt”, explică Larisa Iordache.

”Face glume de dimineața până seara”

Când vorbește despre iubitul ei, . Și, pentru sursa citată, a descris cum a început relația lor și cum se desfășoară lucrurile în viața lor. Iar ceea ce o bucură cel mai mult este că, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei, iubitul său este un bărbat suficient de matur.

”Este un om foarte glumeț, care face glume de dimineața până seara. Câteodată, este enervant de glumeț. Ne-am apropiat ușor, ușor. Eu, cum nu am vrut o relație și nu voiam să mă implic emoțional, i-am spus că nu vreau. El, foarte relaxat, mi-a spus că e ok, că nu e nicio problemă. Dar mi-a spus că îi place de mine și că își dorește ceva cu mine.

Dar nu voia să forțeze. Mi-a zis că dacă e ok, rămâne ca prieten, nu e nicio problemă, cât e nevoie. Mi-a oferit libertatea. Văzând cât e de corect și relaxat… m-am îndrăgostit de el. Și el de mine și ne-am asumat relația asta.

Știam că va ieși un val de lucruri, lucruri mai puțin plăcute nouă. Sau mai puțin adevărate. Dar am discutat despre asta de la început. Și mai ales că nu a existat nicio persoană între noi, nu am spart nicio relație. A apărut că i-am stricat eu relația. Dar nu era așa, el era un om singur. Eu singură. Și așa ne-am găsit, pur și simplu s-a întâmplat.

Chiar dacă este cu câțiva ani mai mic decât mine, este un un bărbat care are perspectivă, care își dorește foarte multe lucruri. Vorbește zilnic despre lucruri noi, pe care și le dorește, pe care vrea să le facă. Și le face”, a mai spus Larisa Iordache.