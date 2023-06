Larisa Iordache își face planuri de nuntă: „Se va întâmpla curând”

este în culmea fericrii! Frumoasa gimnastă trăiește de câteva luni o poveste de dragoste alături de Cristian Chiriță, fost campion la tenis de masă. Larisa și tânărul și-au ținut, la început, relația departe de ochii curioșilor. Acum însă, se afișează la evenimente și sunt foarte grijulii unul cu celălalt. La un eveniment monden i-am întâlnit și noi. Fericitul cuplu a vorbit despre planurile mari pe care le au împreună.

Larisa Iordache și iubitul, Cristian Chiriță, fac declarații despre viitoarea nuntă

Retrasă din gimnastică la finalul anului 2021, . Gimnasta și sportivul sunt împreună de câteva luni, iar totul între ei este lapte și miere. Astfel, nu este de mirare că cei doi au planuri mari împreună. Fosta gimnastă a vorbit despre cât de fericită o face noul iubit.

„Mă simt protejată, Cristian este alături de mine și foarte atent. Tot timpul este focusat pe mine și pe ce fac eu. Nu este atât de atent la ce se întâmplă din jur, dar în ceea ce mă privește pe mine, da. Este grijuliu, însă nu există acea protecție obsesivă, ceea ce îmi place foarte tare”, a spus Larisa Iordache pentru FANATIK.

Sportiva și Cristian Chiriță au stabilit de la început regulile în relația lor și au trasat limite. În acest fel, spun ei, lucrurile merg ca pe roate. „Am stabilit de la început să ne oferim spațiul personal, ce spațiu avem nevoie și când.

Am trasat bine limitele. Desigur, ține de noi ce hotrărâm să facem, dar alegerea noastră va fi de fiecare dată să fim alături unul de celălalt. Asta ne și unește cumva. Ne completăm foarte ușor”, a mai spus gimnasta.

Ce spune gimnasta despre viitoarea nuntă cu iubitul ei: „Eu sunt calmă și analizez totul”

Multiplă campioană mondială, europeană, medaliată la Olimpiadă, Larisa a spus că își face timp să stea cu partenerul ei. Cei doi nu și-au organizat o vacanță, totul va fi spontan, însă abia așteaptă. Spontană va fi și cererea în căsătorie, spune Cristian Chiriță.

„O să o cer în curând, cu siguranță. Se va întâmpla curând”, a spus Cristian Chiriță, în exclusivitate, pentru FANATIK.

„Noi ne dorim să fim alături unul de celălalt. Eu sunt mai calmă, mai liniștită, analizez totul, nu mă grăbesc cu deciziile atât de importante. Desigur, sunt momente când nu putem merge împreună. Suntem foarte ocupați, încât destul de rar prindem timp pentru noi să mergem undeva împreună. Nu avem planuri de vacanță pentru că avem mult de muncă. Vrem să terminăm sezonul ca vara aceasta să ne putem organiza și noi ușor, ușor. Noi suntem spontani și va fi ceva spontan”, a dezvăluit frumoasa gimnastă.

Larisa Iordache, despre relația cu iubitul ei: „Mi-aș dori să fiu întrebată”

Din momentul în care Larisa și Cristian s-au afișat, toată presa a fost ațintită asupra lor. Sportiva spune că au existat situații în care a suferit din cauza articolelor. Însă, ea și Cristian au comunicat și au ajuns, de fiecare dată, la un consens.

„La început, eu și Cristian am încercat să ne cunoaștem și să vedem cum empatizăm unul cu celălalt. Ulterior, după ce am spus că suntem împreună și ne-am afișat s-au întâmplat lucruri mai puțin plăcute. Au ieșit câteva articole care nu au fost corecte față de mine. Nu au fost informații adevărate. Noi am trecut peste, am discutat unul cu celălalt și asta a contat.

M-a deranjat că au existat anumite titluri neadevărate. Nu vreau să trag pe nimeni la răspundere, pentru că fiecare își face treaba. În același timp, consider că aș fi putut fi întrebată. Când am afișat relația, aș fi putut fi sunată și întrebată. De fiecare dată am fost deschisă și comunicativă cu presa. Eu și Cristian știm adevărul, iar asta contează cel mai mult”, a mai spus Larisa pentru FANATIK.

Cine este iubitul gimnastei Larisa Iordache și ce relații a mai avut

Cristian Chiriță este originar din Republica Moldova și reprezintă România în competițiile internaționale de tenis de masa. Tânărul în vârstă de 22 de ani este multiplu campion național și joacă la CSM Constanța. El , fostă campioană europeană la tenis de masă.