Laszlo Balint își bagă jucătorii în ședință după FK Vllaznia – Universitatea Craiova 1-1: „Va trebui să analizez situația”

Universitatea Craiova a ratat victoria în prima manșă din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. . Returul e programat la Drobeta Turnu-Severin, joi, 28 iulie, de la ora 20:30.

Ce le reproșează Laszlo Balint fotbaliștilor după remiza din Albania

„Știința” joacă pentru al șaselea an la rând în cupele europene. Totuși, craiovenii . Dacă vor trece de albanezi, Universitatea ar evolua cu Zorya Luhansk, locul 4 în Ucraina în momentul întreruperii sezonului trecut. Zorya va fi gazda primului meci.

„Nu suntem mulțumiți de acest rezultat, fiindcă am controlat jocul. Am pregătit meciul pentru a-l câștiga, chiar dacă știam că Vllaznia e o echipă puternică, în special pe teren propriu. Am luat gol pe o nesincronizare, va trebui să analizez situația.

A fost chiar prima lor ocazie de gol. Apoi, am reacționat, am avut ocazii, dar n-am reușit să întoarcem rezultatul. Este un rezultat de egalitate, dar consider că pornim cu prima șansă în retur.

Trebuie să abordăm meciul de așa natură încât să ne facem fericiți suporterii. Totuși. va trebui să reglăm rapid anumite aspecte. Cred că am avut ocazii importante să marcăm golul doi și să ne apropiem de victorie.

Cred că, pe stadionul nostru, avem prima șansă să ne calificăm, dar cu siguranță va fi un meci dificil și suntem obligați să dăm tot ce avem mai bun dacă vrem să mergem mai departe.

După aspectul jocului, am fi meritat să câștigăm. Plus că adversarul a marcat la unica sa oportunitate”, a declarat Laszlo Balint, după FK Vllaznia – U Craiova 1-1.

Raul Silva a impresionat la debutul în tricoul alb-albastru

Raul Silva (32 de ani) a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Universității Craiova în partida cu FK Vllaznia. FANATIK, a primi o mulțime de laude, inclusiv de la propriul antrenor.

„Creștem ușor-ușor. Raul Silva a jucat bine, chiar dacă sunt de părere că am forțat puțin intrarea lui. Consider că a format un cuplu bun cu Valerică Găman. Efortul băieților a fost unul bun, dar e clar că trebuie să ne ridicăm nivelul săptămâna viitoare”, a adăugat Balint.