Laszlo Balint, victorie crucială la debut. Ce spune despre evitarea retrogradării după U Cluj – Petrolul 1-2

cu două goluri marcate în 2 minute de Christian Irobiso și Tommi Jyry. Ambii jucători au fost introduși pe teren cu puțin timp înainte, după ce clujenii au punctat primii.

Laszlo Balint, prima reacție după victoria din U Cluj – Petrolul 1-2

La finalul partidei U Cluj – Petrolul 1-2, din etapa a 4-a a play-out-ului din SuperLiga, antrenorul Laszlo Balint, , a vorbit despre importanța acestui succes.

ADVERTISEMENT

”Este o victorie uriașă. Sunt 3 puncte care contează enorm. Mă bucur că jucătorii care au intrat de pe bancă au avut o atitudine foarte bună. Le-am spus că fiecare jucător e foarte important și că suntem cu toți în aceeași bancă.

Iată că în seara asta 2 jucători veniți proaspeți, cu claritate, au reușit să întoarcă soarta meciului. Îi felicit pe băieți și apreciez efortul lor. E o victorie obținută pe terenul unei echipe foarte bune. Aici se obțin foarte greu puncte, nu mai zic de victorii.

ADVERTISEMENT

Am avut foarte mare încredere în toți jucătorii, nu mi-a fost ușor să aleg echipa de start, dar faptul că am reușit să câștigăm demonstrează tot ce era de demonstrat. Am avut discuții individuale cu ei și le-am spus că trebuie să aibă încredere. Vreau să rămânem echilibrați, chiar dacă este o victorie importantă, mai sunt meciuri de jucat.

Grupul a reacționat după un moment dificil, dar trebuie să muncim și să ne gândim la următorul meci. Am suferit în anumite momente, dar este normal când joci pe terenul celor de la U Cluj. Băieții au înțeles mesajul meu, iar acum ne-am asigurat puțină liniște”, a declarat Balint.

ADVERTISEMENT

Cum i-a motivat Balint pe jucătorii Petrolului

Atacantul Alexandru Musi este convins că Petrolul nu va avea probleme cu retrogradarea în acest sezon și a dezvăluit care a fost modul prin care au reușit să treacă peste eșecul usturător cu FC Voluntari.

”Am avut o perioadă mai dificilă, dar suntem o familie și am venit cu zâmbetul pe buze la antrenamente. Mă bucur că am luat 3 puncte în seara asta. A fost un meci prost cu Voluntari, dar e bine că a venit această victorie. Ne gândim la ce urmează și sunt sigur că o vom scoate la capăt. Aș rămâne la Cluj să văd CFR – FCSB, dar trebuie să plec cu echipa”, a spus Musi.

ADVERTISEMENT

”A fost un meci foarte dificil, știam că U Cluj are un joc consistent acasă. În repriza a doua au ieșit mult mai dinamici și ne-au dat gol, dar mă bucur că am avut o reacție pozitivă. Este o victorie foarte importantă, noul staff ne-a făcut să ne uităm în sus. Cu pași mici vrem să urcăm.

Noul antrenor ne-a activat orgoliul de bărbați. Mai avem 5 meciuri, trebuie să luăm maximum. Vrem să facem o echipă bună pentru sezonul viitor și să avem constanță. În seara asta ne relaxăm puțin, aveam nevoie, dar de mâine focusul este la următorul meci”, a afirmat și fundașul Valentin Țicu.