Laszlo Dioszegi, mesaj pentru Gigi Becali după FCSB – Sepsi 1-0: ”Nu a impresionat pe cineva”

”Roș-albaștrii” datorită unui gol marcat devreme de Alexandru Băluță și s-au distanțat în clasament la 9 puncte față de Rapid și la 12 puncte față de CFR Cluj.

Avertismentul lui Laszlo Dioszegi pentru Gigi Becali după FCSB – Sepsi 1-0

La finalul întâlnirii FCSB – Sepsi 1-0, din etapa a 25-a din SuperLiga, patronul Laszlo Dioszegi a mărturisit că nu a fost impresionat cu nimic de jocul vicecampioanei României, iar cuvintele sale ar trebui să-i dea de gândit lui Gigi Becali.

”N-am reușit să facem ce ne-am propus. În repriza a doua n-am mai avut condiție fizică. Nu are cine să bage mingea în poartă. Ăsta este purul adevăr. Nu cred că FCSB a impresionat pe cineva astăzi. Să avem o posesie de 62%… am avut 7 cornere la 3. Dar nu a intrat mingea în poartă.

Am zis-o că FCSB va lua campionatul încă de la începutul sezonului, dar astăzi nu mi-a plăcut. Este o luptă aprigă pentru play-off, acum am ieșit momentan. Trebuie să jucăm fotbal ca să obținem asta!

Nu am ce să îi reproșez antrenorului. A făcut ce a depins de el. Poate schimbările ar fi trebuit făcute mai devreme. Dar nu e treaba mea. Ne-ar mai trebui un atacant. Safranko s-a zbătut foarte mult. În repriza a doua ne-am stins și noi. Rar am văzut un FCSB trăgând de timp, jucând foarte lent în repriza a doua”, a declarat Dioszegi.

Băluță, 4 goluri la FCSB

FCSB prin Alexandru Băluță. Fostul jucător al Universității Craiova a primit o pasă de la Baba Alhassan, și-a făcut mingea pe piciorul stâng și a șutat superb.

Portarul Roland Niczuly a rămas simplu spectator și a privit cum mingea a intrat în poartă, deși a cerut ofsaid la poziția lui David Miculescu, însă pe reluări s-a văzut că jucătorul de la FCSB era în poziție corectă.

Alexandru Băluță (30 de ani) a ajuns la 4 goluri și 5 pase decisive pentru FCSB în 23 de meciuri de când a semnat cu ”roș-albaștrii”. Cota de transfer a lui Băluță a ajuns la 900.000 de euro, deși cea mai mare cotă a sa a fost de 2,3 milioane de euro pe când juca la Slavia Praga, în 2018.

Fotbalistul a ajuns la FCSB în iulie 2023, după ce ultima dată jucase la Akademia Puskas din Ungaria. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Slavia Praga, Slovan Liberec, Universitatea Craiova, Chindia și Viitorul.