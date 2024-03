Laszlo Dioszegi, surprins de jocul lui Sepsi cu FCSB: „Neputință totală”

, după ce a lăsat de înțeles că jucătorii lui Bernd Storck nu le vor pune mari probleme gazdelor. Cum a reacționat după meci patronul lui Sepsi.

Laszlo Dioszegi o vede pe FCSB deja campioană: „Încă din vară am prevăzut”

Laszlo Dioszegi se aștepta la cu totul altceva de la echipa sa: „Am văzut în repriza a doua o neputință totală. Nu sunt deloc mulțumit. Puteam face mai mult. Băieții au avut atitudine, nu am ce să reproșez, dar, din păcate, asta a fost.

ADVERTISEMENT

Am pierdut mingea și am primit golul doi. Așa s-a scris istoria meciului. Dacă așa o să jucăm mai departe, sută la sută nu o să prindem Conference League”.

Echipa lui Elias Charalambous are 7 puncte avans față de a doua clasată, iar Dioszegi crede că nimeni nu îi mai poate opri în cursa spre titlu: „Eu încă din vară am prevăzut că FCSB o să câștige campionatul. Acum are șapte puncte, dacă nu mă înșel. E greu de recuperat”.

ADVERTISEMENT

Sepsi Sfântu Gheorghe e pe ultimul loc în play-off, cu 22 de puncte. Etapa viitoare covăsnenii vor juca împotriva celor de la CFR Cluj: „Oricine poate să învingă pe oricine, dar noi trebuie să schimbăm mentalitatea”.

Laszlo Dioszegi, declarații vehemente înainte de FCSB – Sepsi: „Mă enervează ideea de blat”

Patronul lui Sepsi Sfântu a transmis un mesaj clar înainte de partida de pe Arena Națională: „Mă enervează ideea de blat. Când am fost mic copil, în anii ’80, am văzut un blat ca suporter al echipei din Sfântu Gheorghe, juca la Odorheiu Secuiesc.

ADVERTISEMENT

A fost un blat ordinar! Iar a doua zi am agățat niște haine de blană pe garduri și n-am strigat nimic pentru echipa noastră, a fost rușinos.

Eu de atunci am zis că în viața mea n-o să fie blat dacă o să fie echipă la Sfântu Gheorghe! În niciun caz, Sepsi nu participă la niciun blat”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

ADVERTISEMENT

Sepsi a renunțat la 2 jucători: „Își termină contractele la vară”

Bernd Storck a dezvăluit după FCSB – Sepsi 2-1 că : „Bălașa și Rodriguez au fost excluși. Își termină contractele la vară și nu au viitor aici. Am vrut să fim sinceri cu ei și le-am spus că e mai bine să plece. A fost o decizie luată de mine și clubul a fost de acord”.