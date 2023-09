România a câștigat meciul tensionat cu Kosovo de pe teren propriu, scor 2-0 în preliminariile Euro 2024. cu patru etape rămase din calificări. Adrian Porumboiu a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului după triumful naționalei.

Laude fără perdea pentru Edi Iordănescu. „V-am spus! Îl cunosc foarte bine”

după remiza de pe teren propriu, scor 1-1 cu Israel. Atât jucătorii, cât și selecționerul au fost puși la zid de personajele din fotbalul românesc. Totuși, lumea fotbalului din România a revenit la sentimente mai bune, după victoria României, scor 2-0 cu Kosovo.

Adrian Porumboiu l-a lăudat din plin pe Edi Iordănescu pe care îl consideră principalul „vinovat” pentru succesul „tricolorilor”. Fostul mare arbitru, dar și patron la FC Vaslui, Porumboiu l-a apărat pe selecționer și după egalul cu Israel.

„Eu ce spun se cam întâmplă, dar nu ați vrut să jucați la pariuri. Am anticipat și, mă rog, când toată lumea spunea că e dezastru, eu am spus că avem un antrenor bun, care poate să fie și mai bun. Am mare încredere în Edi, a demonstrat”, a declarat Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Porumboiu, mesaj pentru contestatari: „Cei care l-au jignit să își ceară scuze”

Adrian Porumboiu a avut un mesaj pentru contestatarii lui Edi Iordănescu, pe care i-a îndemnat să își ceară scuze. „Cei care l-au jignit cu delicatețea necesară ar trebui să își ceară scuze. N-o vor face, sunt ferm convins.

Mă rog, vine dintr-o infatuare care ține de educație, alții dintr-o infatuare care ține de caracterul lor. Cu Edi am lucrat, știu ce poate și vă spun fără niciun fel de rezervă că știe meserie.

S-a născut și într-o casă cu un părinte care într-adevăr nu poate să fie contestat că nu a fost nu numai jucător, ci și un antrenor”, a mai spus Adrian Porumboiu.

Adrian Porumboiu, verdict pentru jucătorii României: „Își vor realiza scopul”

Ulterior, Adrian Porumboiu a îndreptat declarațiile spre lotul naționalei României. Fostul patron din fotbalul românesc este convins că „tricolorii” vor realiza obiectul, ce reprezintă calificarea la turneul final.

„Referitor la jucători, e un lot care până la urmă își va realiza scopul. Mai puțin partea artistică, faptul că nu mi-a plăcut, că nu au combinat. Expresii din astea care apar tot timpul. Important este că ne calificăm. Ăsta este scopul și obiectivul final”, a încheiat Adrian Porumboiu.

