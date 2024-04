Laurențiu Reghecampf riscă excluderea din fotbal. În cât timp trebuie să-și plătească datoria către Universitatea Craiova. Documente oficiale

Laurențiu Reghecampf (48 de ani) a pierdut procesul intentat de Universitatea Craiova la comisiile federale, după ce în septembrie 2023 cu gruparea din Bănie și , fără să achite clauza de reziliere stipulată în contract. Laurențiu Reghecampf semnase cu Universitatea Craiova pe 27 iulie 2023 o înțelegere valabilă până la 31 mai 2025.

FANATIK a intrat în posesia deciziilor Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor (CNSL) și a Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul FRF. Universitatea Craiova a reclamat faptul că Laurențiu Reghecampf a denunțat contractul de activitate sportivă fără justă cauză și a solicitat obligarea antrenorului la plata sumei de 200.000 euro.

De asemenea, gruparea finanțată de Mihai Rotaru a mai solicitat ca Laurențiu Reghecampf să fie obligat să plătească anumite despăgubiri și cheltuielile de judecată, fără a se specifica însă valoarea despăgubirilor.

Pe 24 octombrie 2023, CNSL a hotărât: ”Constată încetate raporturile contractuale, în temeiul art. VII lit.l din Contractul de Activitate Sportivă nr.326/26.07.2023, începând cu data 18.09.2023.

Obligă pârâtul Reghecampf Laurențiu la plata sumei de 200.000 Euro net către reclamantul U Craiova 1948 Club Sportiv SA, in temeiul art. VII lit. f din CAS nr.326/26.07.2023.

Obligă pârâtul Reghecampf Laurențiu la plata către U Craiova 1948 Club Sportiv SA a sumei de 455 lei cu titlu de taxa de procedură. Cu recurs în 5 zile de la comunicare”.

Litigiul dintre Universitatea Craiova și Laurențiu Reghecampf s-a prelungit, iar la 31 ianuarie 2024 a intrat pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică FRF. Forul condus de Daniel Cernat a decis:

”În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea pârâtului Reghecampf Laurențiu cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite prin Hotărărea nr. 753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani”.

Articolul 85 din Regulamentul Disciplinar se referă la ”Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii”, iar alineatul 3.a prevede interdicția:

Despre problemele lui Laurențiu Reghecampf cu Universitatea Craiova

„Toată lumea îi spune lui Reghe: «Ai grijă că nu ai bani să mai plătești încă un proces, nu are nimeni în România așa ceva». Iar tu care ești amărât, cu datorii pe la toată lumea din fotbal… Reghe nu mai poate să antreneze până nu-i dă banii lui Rotaru. 300.000 și ceva sunt bani mulți pentru Reghecampf în momentul acesta”, a precizat Anamaria Prodan.

„Știu că în România, dar și în Europa nu mai are cum să stea până nu plătește banii, pentru că Rotaru a câștigat în instanță”, a mai spus Anamaria Prodan la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea poate fi urmărită live pe FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro” – Mihai Rotaru, în luna noiembrie 2023