Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, părinți de băiat: “Am emoții. Totul e pregătit”. Dezvăluiri înainte de marele moment

Iubita lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, a ajuns la termen cu sarcina, iar acum antrenorul Craiovei așteaptă să devină tată. Contactat de FANATIK, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ce se petrece cu cel de-al treilea băiețel al său și a făcut dezvăluiri despre emoțiile inerente momentului.

Laurențiu Reghecampf, tată pentru a treia oară. Corina Caciuc naște natural

Femeia pentru care Laurențiu Reghecampf a părăsit-o pe Anamaria Prodan, Corina Caciuc, a ajuns la termen cu sarcina. O prezență cât se poate de discretă în spațiul public în ultimele luni în ciuda scandalului uriaș de divorț al partenerului ei de viață, Corina a decis să nască pe cale naturală, motiv pentru care ea și antrenorul Craiovei încă așteaptă momentul în care se vor îndrepta spre spitalul sau clinica unde urmează să devină părinți.

Între timp, Laurențiu Reghecampf încearcă să își ocupe timpul așa cum știe el mai bine. ”Sunt la muncă, acum”, ne-a spus, în exclusivitate, Reghe. , cel cu Farul Constanța al lui Gică Hagi, meci în care speră să obțină victoria și care să demonstreze că ultimele prestații ale echipei de pe terenul de fotbal au fost doar o întâmplare nefericită.

Chiar dacă pregătește meciul – unul care valorează doar pentru orgoliu, punctele puse în joc fiind, pentru Craiova cel puțin, mai puțin importante, locul 3 fiind asigurat – Laurențiu Reghecampf se gândește și la momentul în care va deveni tată.

”Ieri (17 mai, n.red.) sau astăzi ar fi fost termenul, dar va naște natural, așa că nu putem spune, cu exactitate, când va fi momentul în care se va naște copilul. Așteptăm să se întâmple”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Laurențiu Reghecampf.

Ce nume va purta fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc: “Am emoții”

Așteptarea, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori când este vorba de o naștere, este una cât se poate de dificilă. Iar Reghe nu se ascunde când recunoaște că are emoții și e nerăbdător să își țină pruncul în brațe.

Și, chiar dacă e al treilea băiețel al lui, după Luca și Laurențiu jr, fiul lui Reghe cu iubita lui, Corina, care va purta și el un nume care începe cu litera ”L”, momentul nașterii tot îi provoacă emoții serioase.

”Normal că am emoții, îmi doresc să fie totul bine, totul e pregătit pentru venirea băiețelului. Îmi doresc să fie sănătos, să fie o naștere ușoară, să fie amândoi bine”, ne-a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Reghe divorțează de Anamaria Prodan pentru Corina Caciuc

Relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, iubita însărcinată a antrenorului, este una cât se poate de serioasă. Iar iubirea lor se anunță a fi una extrem de intensă având în vedere sacrificiile pe care le-au făcut pentru a fi unul de celălalt.

Mai exact, încă din vara anului trecut, atunci când s-a anunțat , între antrenor și femeia părăsită se duce un război cât se poate de aprig. Cu câteva înfățișări deja în fața judecătorilor, , iar disputele ating și subiecte sensibile precum partajul.

”Nu am cerut custodia lui Bebe, am cerut doar să fie custodie comună. Am cerut să locuiască împreună cu mama lui pentru că așa este normal. Fiind încă minor, cred eu, așa este normal. Bineînțeles, dacă el își dorește să vină la mine poate să o facă când vrea, când dorește.

Nu este vorba că nu vreau eu să îl iau la mine, este vorba că mă gândesc la binele copilului, iar mai apoi la ceea ce simt eu sau ce vreau eu”, spunea, despre divorț, Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate pentru FANATIK.

Laurențiu Reghecampf, despre Corina Caciuc: ”Mă împlinește”

a dezvăluit pentru FANATIK ce simte pentru femeia alături de care acum va deveni tăticul unui băiețel.

”Este femeia lângă care simt că sunt iubit. Mă împlinește”, ne spunea Laurențiu Reghecampf în momentul în care, zâmbitor, realiza un pictorial de poveste în compania Corinei Caciuc. Iar pasiunea cu care o iubește pe femeia care îi va dărui un copil este cel mai bine exprimată de alte câteva cuvinte de-ale antrenorului Craiovei: ”O voi proteja pe Corina de toate atacurile, îmi voi proteja familia”.

Corina Caciuc, în exclusivitate pentru FANATIK, a vorbit și ea despre relația cu Reghecampf. ”Eu mă bucur de iubirea la care sunt părtașă și le doresc și altora să trăiască asemenea povești intense”, ne spunea Corina în timp ce îl privea cu dragoste pe Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul Craiovei mai are doi băieți

Laurențiu Reghecampf are doi copii din relațiile anterioare. Din prima sa căsnicie, cea cu Mariana Pfeiffer, îl are pe Luca Reghecampf, băiatul născut după o tragedie petrecută în viața celor doi soți. Reghe și Mariana au trecut prin durerea pierderii primului lor copil, o fetiță.

, Laurențiu Reghecampf se căsătorea cu Anamaria Prodan, iar impresara îi dăruia cel de-al doilea băiețel al antrenorului, pe Laurențiu Jr, alintat drept Bebeto.