Prima soție a lui Reghe, despre divorțul antrenorului de Anamaria Prodan: ”Tras la indigo. Karma funcționează”

Acum 13 ani, mariajul dintre Mariana Pfeiffer și Laurențiu Reghecampf se termina, iar Anamaria Prodan se căsătorea, la Las Vegas, cu antrenorul căruia i-a dăruit un copil, pe Laurențiu jr.

Prima soție a lui Reghe, divorț de antrenor când era Anamaria Prodan însărcinată

Mariana Pfeiffer a fost, timp de 13 ani, soția lui Laurențiu Reghecampf. Despărțire lor, chiar dacă a părut una liniștită, a fost una, în fapt, zbuciumată, iar Anamaria Prodan a fost, la acea vreme, principala cauză a problemelor din cuplu.

Mai exact, povestea Mariana Pfeiffer, în momentul în care Laurențiu Reghecampf îi cerea divorțul, Anamaria Prodan era însărcinată, iar antrenorul Craiovei se grăbea să se despartă de ea pentru ca fiul lui și al impresarei să îi poarte, legal, și numele.

La acea vreme, Mariana Pfeiffer i-a acordat, rapid, divorțul, chiar dacă asta însemna să rămână singură alături de fiul ei și al lui Reghe. Femeia nu a iertat-o prea ușor pe Anamaria Prodan, cea care i-a despărțit, iar de-a lungul timpului a “înțepat-o” în nenumărate rânduri pe impresară.

„Într-o seară, Laurențiu m-a mângâiat pe picior și bineînțeles că s-a întâmplat mai multe între noi. Ajunsesem să mă simt ca amanta lui, deși eram soția lui. Am făcut dragoste în subsol, într-o cameră în care călcam. Nu a fost confortabil, dar a fost frumos! (…) După divorț, ei au mers în Las Vegas și s-au căsătorit. Am făcut dragoste cu Laurențiu și după ce s-a căsătorit cu Ana. Am acceptat pentru că îl iubeam”, spunea Mariana Pfeiffer la Acasă TV, acum câțiva ani.

Mariana Pfeiffer nu a iertat-o pe Anamaria Prodan

Dacă în luna iunie, atunci când FANATIK a dezvăluit că spunea că nu este deloc interesată de ceea ce se petrece în viața fostului ei soț, acum lucrurile par să fie ceva mai nuanțate.

Astfel, Mariana Pfeiffer a vorbit despre ceea ce se petrece între fostul ei soț și Anamaria Prodan, subliniind ideea că impresara pățește exact ceea ce i s-a întâmplat ei, acum 13 ani, atunci când a aflat că Reghe a lăsat însărcinată altă femeie și vrea să renunțe la familia din acel moment pentru a fi alături de altcineva.

”Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru .

Laurențiu Reghecampf divorțează de Anamaria Prodan pentru Corina, iubita lui însărcinată

Așa cum motiv pentru care și să se căsătorească cu mai tânăra femeie.

Ba chiar, din informațiile pe care le deține FANATIK, relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina este una cât se poate de serioasă, iar în ultimele luni cei doi au fost nedezlipiți unul de celălalt, locuind și petrecând concedii împreună.

Anamaria Prodan, în ciuda eforturilor de a minimaliza relația soțului ei cu altă femeie, a acceptat, după ce au apărut imagini cu Laurențiu Reghecampf și Corina împreună, că vor divorța.

”Tatăl copilului meu este un suflet bun, minunat. Noi mereu îl vom striga în universul nostru. Greșelile făcute de acest suflet minunat sunt omenesti! Fără greșeli pe care le înțelegem, ni le asumăm si le îndreptăm, nu putem evolua. Evoluția noastră ca indivizi unici ( căci toți suntem unici în felul nostru ) depinde de capacitatea fiecărui suflet să se înalte! O să-l ajutam pe Soarele nostru ca sufletul lui să poata vibra înalt! NOI, familia, ne rugăm ca în această viață, acest suflet minunat al lui LAURENTIU să cunoască adevărata fericire, alături de noi cei care il divinizăm și l-a ajutat să atingă culmile succesului”,