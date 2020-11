Lavinia Pîrva, din nou alături de fani. ”Mi-a lipsit comunicarea cu voi.” De ce a lipsit cântăreața

Lavinia Pîrva și-a surprins fanii și s-a întors pe pagina ei de Instagram. Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a recuperat contul după ce a avut probleme cu el timp de trei luni.

Vedeta nu și-a putut folosi contul oficial și a fost nevoită să-și facă altul ca să poată comunica cu fanii. Cu ajutorul unei echipe de profesioniști, Lavinia a reușit să intre pe contul original și să-l utilizeze din nou.

Anunțul a fost făcut seara trecută de către vedetă, care a postat o fotografie cu ea și cu cel mic, informându-i pe fani că a revenit.

Lavinia Pîrva, din nou alături de fani

Lavinia Pîrva este fericită că a reușit să-și recupereze contul de Instagram după trei luni în care a avut probleme cu el și a fost nevoită să-și facă altul pentru a putea comunica cu cei care o urmăresc.

Partenera de viață a lui Ștefan Bănică Jr. le-a explicat fanilor motivul pentru care nu a mai putut intra pe contul oficial și ce soluție a găsit pentru a-l putea recupera.

“Astăzi a fost o zi plină de surprize. Sunt fericita că am recuperat acest cont și pot fi aproape de voi.Mi-a lipsit comunicarea cu voi,mi-au lipsit mesajele și părerile voastre.Închei aceasta zi intr-o atmosfera calda,linistita și plină de iubire alături de fiul meu! #goodnight”, a scris aceasta în dreptul unei fotografii alături de cel mic.

Fanii au fost încântați de această veste și nu au întârziat să-i scrie comentarii. “Super!”, “Multă sănătate și fericire! Mă bucur că ți-ai recuperat contul! Tot binele din lume alături de familie! Atât!”, sunt doar două dintre zecile de comentarii primite.

Lavinia Pîrva a primit laude din partea unei fane și a felicitat-o pentru atitudinea și imaginea pe care o afișează. “Bună, în sfîrșit! , doamne ajută. Ești superbă. Ai foarte mulți fani, fane de la debutul tău pe sticla televizorului. Am dori să revii în vogă cu aparițiile tale publice mai dese . Vrem mai multe audiții muzicale și să îl vedem și noi pe băiețelul vostru cît de mult a crescut. Multă admirație din partea mea. Felicitări! Pentru că ești o persoană frumoasă, pozitivă și foarte serioasă și educată. Mai multe apariții la televizor mi a-și dori dacă se poate, cel puțin la Teo în emisiune; la Kanal D. Multe pupici virale”, i-a transmis persoana respectivă.

Lavinia Pîrva le-a explicat fanilor și pe InstaStory cum a reușit să-și recupereze contul. Vedeta a apelat la o echipă de profesioniști în IT și acum este entuziasmată că poate comunica cu urmăritorii prin intermediul vechiului cont.

“Dragii mei, în sfârșit am primit o veste extraordinară în dimineața aceasta. Am aflat că s-a rezolvat problema cu Instagram-ul meu, problemă care durează de cel puțin trei luni de zile. De altfel, știți că am făcut o altpă adresă de Instagram pentru că nu puteam să țin legătura cu voi aici, însă datorită unor oameni profesioniști am reușit să rezolvăm problema asta (…) De astăzi, intrați aici, am foarte multe noutăți, de-abia aștept să le împărtășesc cu voi”, a explicat Lavinia.

Lavinia Pîrva are o afacere cu haine

Din cauza pandemiei, Lavinia Pîrva a fost nevoită să se adapteze condițiilor și să găsească o soluție care să-i asigure traiul de zi cu zi. Astfel, vedeta și-a deschis un magazin online de îmbrăcăminte, iar piesele vestimentare sunt semnate chiar de ea.

Magazinul dispune de numeroase articole de îmbrăcăminte, printre care pantaloni, rochii, hanorace, veste sau salopete. Prețurile încep de la aproximativ 200 de lei, însă vedeta utilizează materiale de calitate pentru hainele pe care le face.

Lavinia Pîrva este împreună cu Ștefan Bănică Jr. din 2013 și au împreună un băiețel de un an pe nume Alexandru.