Lavinia Pîrva, față în față cu numele Mihaelei Rădulescu. Ce a spus, la tv, despre fosta soție a lui Ștefan Bănică jr.

Invitată azi, 7 decembrie, în emisiunea lui Cătălin Măruță, Lavinia Pîrva a vorbit despre felul în care a ales să îl crească pe Alexandru, copilul pe care îl are alături de Ștefan Bănică. Curios din fire, Cătălin a dorit să știe cum a reușit Lavinia să se descurce cu cel mic, mai ales în primele luni de viață, iar . În cadrul emisiunii, artista a caracterizat și mai multe vedete din showbizul autohton, printre care și pe Mihaela Rădulescu.

Lavinia Pîrva , despre al doilea copil: „Nu cred că aș face față”

„Nu prea am timp liber, pentru că am ales să fiu mamă cu normă întreagă. M-a ajutat foarte mult mama mea, a stat cu mine zi de zi. Acum a plecat la Timișoara să mai respire și ea, dar mă bucur că am ales ca Alex să nu crească cu nicio bonă, ci cu mama sau bunica. Sunt mândră că nu a fost nevoie ca cel mic să stea prea mult alături de altcineva. A crescut frumos, doar că știi și tu cum e perioada asta de la 2 ani și jumătate.”, a povestit Lavinia Pîrva.

Lavinia Pîrva a mărturisit și că nu își mai dorește un copil. Artista este de părere că nu ar reuși să se descurce cu doi sau trei copii, mai ales dacă aceștia ar avea energia lui Alexandru, băiețelul de 2 ani și jumătate pe care îl are împreună cu Ștefan Bănică Jr. atât de mult în perioada pandemiei, când activitatea artiștilor a avut destul de mult de suferit.

„Am avut foarte mult timp și eu și Ștefan, nu a mai fost nevoie să plecăm. De data asta am stat cu cel mic și a fost extraordinar de bine. Se simte, se vede. Eu mi-am dorit foarte mult să stau alături de copil și Ștefan la fel.”, a explicat Lavinia.

“Alexandru îmi este suficient”

Deoarece a dezbătut pe larg faptul că se bucură de timpul petrecut alături de micuțul Alexandru, Cătălin Măruță a dorit să știe dacă Lavinia Pîrva și soțul său își mai doresc un copil. Lavinia a declarat că nu consideră că este cazul să discute despre un alt copil, deoarece o sperie foarte tare gândul că nu se va descurca cu doi copii agitați și plin de energie, așa cum este și Alexandru.

„În momentul ăsta nu mă gândesc deloc la asta, îmi e suficient. Îmi și imaginez să am 2-3 ca Alexandru, nu cred că aș face față. Alexandru cântă, dansează și e chiar talentat. Cumva el a auzit mereu muzică și s-a născut direct pe scenă. ”, a răspuns, cu zâmbetul pe buze, Lavinia Pîrva.

Ce spune Lavinia Pîrva despre Mihaela Rădulescu, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr.

Cătălin Măruță i-a pregătit Laviniei o provocare în platou. Vedeta a fost nevoită să descrie printr-un singur cuvânt mai multe vedete din România, printre care s-a aflat și Mihaela Rădulescu. Lavinia și-a ales cu greu cuvintele, pentru a putea îndeplini cu succes provocarea.

„Anna Lesko este sexy. Mario Fresh e fresh. Marius Manole îmi place foarte mult, nu știu cum să îl caracterizez, e un talent pur. Mihaela Rădulescu e o femeie interesantă. Nicoleta Luciu este apetisantă. Stefan Bănică este pur și simplu adorabil.”, a fost descrierea pe care Lavinia a folosit-o pentru fiecare vedetă în parte.

Ce planuri au de sărbători Lavinia și Ștefan?

Lavinia Pîrva se pregătește de sărbătorile de iarnă alături de soțul său și de Alexandru. Cei trei vor petrece Crăciunul acasă, în familie și se vor bucura de timpul petrecut împreună. Fiul cel mic al lui Ștefan Bănică este încântat de pregătirile pe care mama sa le face prin casă, iar Lavinia abia așteaptă să împodobească bradul.

„De sărbători vom fi acasă. Abia aștept să fac bradul pentru cel mic pentru că i-am tot povestit de Moș Crăciun. Abia aștept să facem bradul să văd cum reacționează.”, a spus Lavinia.