Le-a pus pieDICĂ, apoi îi laudă pe față. „Sută la sută se bat la titlu!” + De ce a ratat Dugandzic penalty-ul la Mioveni. Video exclusiv

Nicolae Dică are un start de excepție la CS Mioveni, formație care părea condamnată la retrogradare la finalul lui 2022. Fără înfrângere în acest an la argeșeni, Dică a încurcat și Rapidul în lupta la titlu. A fost 0-0 în ultima etapă din SuperLiga, după ce .

Nicolae Dică, impresionat de Rapid după ce i-a lăsat pe giuleșteni fără două puncte importante la Mioveni: “Sută la sută se vor lupta pentru câștigarea campionatului

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Nicolae Dică a avut numai cuvinte de laudă la adresa Rapidului, pe care o vede candidată serioasă la titlu în SuperLiga. Spune despre giuleșteni că sunt cei mai tari adversari pe care i-a avut în ultimele săpătmâni cu Mioveniul. Recunoaște superioritatea Rapidului, în special pe final de meci.

Din ce am întâlnit în ultimele etape, Rapidul mi se pare cea mai puternică. Este o echipă foarte bună, cu jucători de mare experiență, cu calitate de la mijlocul terenului în sus. Echipă foarte bună, cu suporteri. Au venit câteva sute de suporteri la un joc în deplasare. Au condiții foarte bune, sută la sută se vor lupta pentru câștigarea campionatului.

Eu zic că am făcut o partidă foarte bună, 65-70 de minute, am reușit să ținem piept Rapidului. Apoi, cu valoarea lor, ne-au dominat în ultimele 20-25 de minute și și-au creat ocazii de a marca. Dar și Sepsi e o echipă bună de play-off”, a declarat Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nicolae Dică respinge acuzele la adresa arbitrajului venite dinspre Giulești după CS Mioveni – Rapid 0-0: “Decizie regulamentară!”

Nicolae Dică nu este de acord cu . Consideră că decizia de a repeta penalty-ul lui Dugandzic a fost perfect regulamentară. Pe de altă parte, îi înțelege pe giuleșteni, care au presiunea luptei la titlu: “Eu nu sunt genul de antrenor să vorbesc de arbitri. Noi suntem o echipă mică, dacă ne ajută cineva nu ne ajută voit.

Greșeli se întâmplă, sunt omenești. Ei se luptă pentru câștigarea campionatului, să fie în primele trei. Este normal, la fiecare echipă când ai unu-două jocuri în care simți că te-a dezavantajat. Fiecare echipă urlă. Mi s-a părut corectă decizia de a repeta penalty-ul la Dugandzic. Am văzut multe reluări după joc, au intrat mulți jucători și de la noi și de la Rapid. Regulamentar, o decizie corectă.”, a mai spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nicolae Dică nu se aștepta ca Dugandzic să rateze, dar a povestit că portarul său s-a antrenat special împotriva stilului croatului de a executa lovituri de pedeapsă. Strategie care a dat roade în cele din urmă, pentru că Dugandzic a ratat a doua execuție, după repetarea dictată de centralul jocului.

Nicolae Dică, secretul din spatele ratării lui Marko Dugandzic la penalty-ul din finalul partidei CS Mioveni – Rapid 0-0: “S-a pregătit special”

“Sincer, credeam că va fi foarte greu să rateze. Este greu pentru portar când întâlnește un jucător de tipul ăsta, care execută așa și stă până în ultimul moment. Portarul nostru știa foarte bine ce face Dugandzic. Antrenorul nostru de portari a făcut analiză cu ei. Și la prima execuție portarul nostru a stat foarte mult pe picioare. A ghicit colțul, dar nu a avut timp să se ducă după minge. Am simțit bucurie, e extraordinar un punct cu Rapid”, a mai spus Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nicolae Dică spune că misiunea de a o salva pe CS Mioveni de la retrogradare rămâne una foarte complicată, dar își păstrează încrederea că poate fi îndeplinită: “Suntem pe un drum, mai ales că nu am pierdut în ultimele 5 meciuri de când am venit eu. Am întâlnit echipe foarte bune, Sepsi, U Cluj și Rapid. Două echipe de play-off și U Cluj care e una dintre cele mai bune echipe din play-out.

Nicolae Dică recunoaște că salvarea de la retrogradare rămâne un obiectiv dificil pentru CS Mioveni, dar speră: “Șansele noastre au crescut”

Este un lucru pozitiv, trebuie să mergem cu încredere mai departe și să ne îndeplinim obiectivul. Am sperat de la început că ne vom salva de la retrogradare, cu gândul ăsta am venit. Chiar dacă aveam șanse foarte mici, acum să spunem că au mai crescut puțin. În continuare suntem pe ultimul loc, dar rezultatele pe care le-am obținut ne dau încredere pentru viitor.

Bineînțeles că ar fi un miracol. Și în momentul ăsta suntem la 5, 6 puncte de celelalte echipe. Dar sper să ne mai apropiem. Muncim toți, cu staff, conducere, jucători să facem rezultate pozitive. Și să ieșim cu capul sus, să dăm totul pentru acel jocul”, a mai spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

