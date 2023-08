Leo Grozavu, înainte de meciul cu FCSB: “Nu se joacă cu 2 mingi în Champions League și în Superliga cu minge de handbal”

Echipa lui Leo Grozavu vine la meciul din etapa a 6-a după o este pe ultimul loc, cu 3 puncte. La conferința de presă, antrenorul ieșenilor a vorbit despre duelul cu FCSB. Grozavu speră ca elevii săi să profite de moralul scăzut al echipei lui Becali, după partida din Conference League.

Leo Grozavu, speranțe în elevii săi de la Poli Iași

Înaintea meciului cu FCSB, Leo Grozavu speră ca jucătorii săi să profite înfrângerea dureroasă pe care au avut-o roș-albaștri în Conference League. Antrenorul de la Poli Iași crede în șansa a doua, care poate fi un avantaj în meciul de duminică. Cu toate astea, elevii lui Grozavu ar trebui să profite și de oboseala pe care o are echipa lui Gigi Becali.

“Întâlnim echipa pe care toată lumea o vede favorită principală la câștigarea campionatului. Și, într-adevăr, față de ultimele ediții de campionat se pare că sunt într-o formă foarte bună. Au jucători valoroși, un grup bun, nici nu mai are rost să spunem aceste lucruri, pentru că toată lumea le repetă. Știm cu toții că ne așteaptă o partidă foarte dificilă.

Plecăm clar din poziția de outsider, iar asta poate să fie un avantaj pentru noi. Vom vedea dacă știm să-l valorificăm. De fiecare dată când există o favorită ea este cea pusă sub presiune. Sigur, nu trecem nici noi prin cea mai bună perioadă. Ca de fiecare dată jocul ne dă speranțe, însă din păcate rezultatele nu au fost conforme cu ceea ce am arătat pe teren. Și la ultima partidă ne-am pierdut foarte ușor busola.

După 60 de minute nu am mai reușit să rămânem concentrați, conectați și de la un meci pe care îl aveam în mână am pierdut foarte ușor controlul jocului în ultimele 30 de minute. Sper să învățăm de la joc la joc.”, a declarat antrenorul Leo Grozavu la conferința de presă.

Grozavu: “Nu se joacă cu 2 mingi în Champions League și în Superliga cu minge de handbal”

Chiar dacă echipa sa nu o duce bine după primele etape din Superliga, în meciul cu FCSB și va pune probleme. Cu toate acestea, antrenorul este conștient de faptul că anumiți jucători nu performează așa cum ar trebui, chiar dacă au experiență.

“Timiditatea asta pe care o arătăm în anumite momente ale jocului nu mi-o explic. Cu toate că avem jucători cu experiență. Fotbalul nu este diferit. Experiența asta tot pe teren ai acumulat-o. Chiar dacă e alt nivel, chiar dacă întâlnești alt tip de jucători, trebuie să ai cazuistică. Să știi să tratezi faza respectivă, indiferent de eșalon.

E adevărat, ai în față jucători care îți pun mai multe probleme, dar fotbalul e la fel. Nu se joacă cu două mingi în Champions League și în Liga I sau Liga a 3-a cu minge de handbal. M-ați întrebat cum îmi explic? Nu-mi explic nici eu lucrurile astea. Mai ales că în ultimele două săptămâni am lucrat foarte mult la apărare.

Nu neapărat la cei patru apărători sau la portar, ci la toată echipa. Și pe ceea ce am lucrat, pe aia am primit goluri. Și cu Craiova, și la Arad. Cinci goluri pe ce am lucrat în ultimele două săptămâni. Chiar nu găsesc explicații.

Dar nu suntem disperați în momentul de față. Campionatul e abia la început, clasamentul e foarte strâns și dacă legi două-trei rezultate pozitive deja poți să apari într-o zonă liniștită. Din păcate pentru noi, grupul nu a acumulat același nivel de pregătire. Nu suntem omogeni, dar de la zi la zi, de la săptămână la săptămână mai punem câte ceva.”, a mai spus antrenorul lui Poli Iași.

Probleme cu arena lui Poli Iași?

Stadionul celor de la Poli Iași va găzdui în acest final de săptămână a doua ediție a Festivalului Inimo. Din cauza acestui lucru, Leo Grozavu este îngrijorat de faptul că gazonul ar putea suferi, așa cum s-a întâmplat și acum un an.

“Sunt îngrijorat, dar știu că a fost problema asta și anul trecut. Nu avem ce să facem. Sunt mai multe probleme, dar ar trebui să intru în polemică, să creez o stare conflictuală, care în momentul de față nu ne face bine. Cred că fenomenul sportiv ar trebui să fie pe primul plan. Dar din păcate asta este, nu avem ce face. Nu pot eu personal să decid. Va trebui să ne conformăm, să facem lucrurile cât de bine putem în condițiile date.”, a adăugat la final Leo Grozavu.