Leo Grozavu s-a liniștit după Farul – Poli Iași 1-3: „Aveam nevoie de această descătușare!”

obținând primul succes din acest campionat chiar pe terenul campioanei en-titre Farul Constanța. Dar nu atât scorul a surprins, cât maniera de joc și ușurința cu care s-au impus nmoldovenii.

Leo Grozavu a răsuflat ușurat după Farul – Poli Iași 1-3: „Aveam nevoie de această descătușare!”

Poli Iași a profitat de faptul că Gică Hagi a decis să-și menajeze titularii în perspectiva returului cu Urartu din preliminariile Conference League și a obținut la malul mării primul său succes din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Moldovenii au deschis rapid scorul prin Luis Phelipe în minutul 11, și-au majorat avantajul prin Vojtus (min. 37) și nu au dezarmat când din finalul primei reprize. Același Luis Phelipe a făcut „dubla” în minutul 51, iar dacă nu erau intervențiile excelente ale lui Buzbuchi scorul putea fi și mai mare.

La finalul partidei, antrenorul Leo Grozavu a ținut să-și felicite jucătorii pentru rezultatul obținut și pentru prestația avută. El i-a înțepat puțin și pe analiștii tv, în special pe Basarab Panduru, care îi vedeau pe moldoveni deja retrogradați, deși nu trecuseră decât două etape din noua ediție a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

„Sunt bucuros pentru rezultat. A fost un meci de luptă, cred că am făcut o partidă bună. Nu am jucat rău nici în primele două etape, dar gafele ne-au costat. Am fost mai eficienți, felicitări băieților.

Știți cum e la noi în România, la victorii facem prea multe petreceri și la înfrângeri facem înmormântări. Mă bucur pentru ei, e momentul lor. Poate era nevoie de această descătușare pentru a trece mai departe”, a spus Leo Grozavu la finalul partidei Farul – Poli Iași 1-3.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul moldovenilor a vorbit apoi și despre Luis Phelipe, noua vedetă a echipei sale, care a reușit o „dublă” la Constanța. El a analizat și transferul lui Andrei Ciobanu de la Rapid, jucător care și-a făcut debutul pentru Poli Iași în repriza secundă.

„Luis Phelipe are calitate, nu e la potențial maxim, din punct de vedere al pregătirii și al adaptării, și va trebui să avem grijă de el. Andrei Ciobanua are mult de acumulat, are nevoie de pregătire pentru a ajunge ceea ce a fost Ciobanu acum câțiva ani. Are calitare, dar depinde de el să-și dea seama că e vorba de muncî, nu doar de talent”, a mai spus Leo Grozavu.

Andrei Ciobanu, după debutul la Poli Iași: „Le vom răspunde celor care ne văd retrogradați

Luis Phelipe a fost eroul lui Poli Iași în meciul de la Constanța cu Farul, „dubla” sa aducând moldovenilor primele puncte din acest sezon. După meci, el a vorbit despre cât contează acest succes pentru echipa sa și ce speranțe are pentru viitor.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit că am marcat azi. Îmi pare bine că am înscris, că am câștigat. Aveam nevoie mare să învingem. Am muncit o săptămână. Am muncit mult. Am avut o energie pozitivă. Am lucrat din greu. Dacă muncim, rezultatul vine”, a declarat Luis Phelipe la flash-interviul de după partidă.

În meciul de la Constanța, în a doua repriză a debutat pentru Poli Iași și Andrei Ciobanu, jucător proaspăt transferat de la Rapid. El a explicat de ce a ales să vină la echipa moldoveană și a avut un mesaj pentru cei care îi văd deja retrogradați.

„O victorie frumoasă. Mă bucur că am câștigat. Vin după o perioadă de șase luni în care nu am jucat. Mă bucur că am venit la Iași. Știam grupul. Am auzit că e un grup unit. Aveau un antrenor bun, de asta am ales Iașiul. Le vom răspunde celor care ne văd retrogradați. După două înfrângeri, moralul nu era așa bun.

Am împărțit vestiarul atâția ani cu cei de la Farul. Le urez multă baftă ân meciul de joi. Farul va trece mai departe de Urartu în Conference League.

Mi-a fost greu să plec de la Rapid, pentru că este un club formidabil. Eu vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici și să revin în forță la Rapid. Împotriva Rapidului nu voi juca”, a declarat Andrei Ciobanu.