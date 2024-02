Leo Grozavu, ironic după Poli Iași – Rapid 3-1. “Există în pedigree-ul lor asemenea momente”

După , Leo Grozavu s-a arătat mulțumit de rezultatul echipei sale. Antrenorul ieșenilor a explicat și care sunt motivele pentru care formația sa a reușit să se impună acasă.

Leo Grozavu, reacție după victoria din Poli Iași – Rapid 3-1. “Așa e la ei, uneori se mai împiedică”

, Leo Grozavu susține că formația gazdă a avut și puțin noroc. Antrenorul ieșenilor a mizat și pe faptul că giuleștenii nu reușesc să rămână constanți atunci când au mai multe rezultate pozitive la rând.

“Fericirea e de scurtă durată la fotbal. În seara asta am făcut o partidă bună. Băieții sunt artizanii acestei victorii, iar ei au avut o atitudine exemplară. Astăzi am făcut un joc solid. În a doua repriză am avut și șansă, dar fără șansă nu poți câștiga.

Am vorbit cu băieții toată săptămâna și nu aș vrea să fiu malițios. Văd emoția în fotbal. În pedigree-ul Rapidului există asemenea momente, când funcționează toate lucrurile, se împiedică. Astăzi a fost momentul și ne bucurăm că am fost noi cei care i-am încurcat.

Este o programare nefericită, am fost puși cu spatele la zid. Un program infernal. Avem și probleme de lot. Sperăm să aliniem și cu Dinamo și cu Craiova formule foarte bune. Arbitrajul, impecabil. Nu cred că există ceva de reproșat”, a declarat Leo Grozavu, la .

Grozavu, mulțumit de rezervele lui Poli Iași. “Au adus cele trei puncte”

Pentru Poli Iași a deschis scorul titularul Bettaieb, iar rezervele Roman și Harrison au reușit să stabilească rezultatul final al partidei. Astfel, Leo Grozavu s-a arătat mulțumit de fotbaliștii care au intrat de pe bancă și care au adus cele trei puncte.

“Jucătorii veniți de pe bancă și-au adus contribuția la aceste trei puncte uriașe. În ADN-ul meu nu există să mă retrag, dar câteodată adversarul te forțează. Astăzi, am strigat de multe ori la băieți, dar e bine că am reușit să câștigăm.

Oricărei echipe din campionat îi este greu când joacă fără jucători importanți, cum este Roman pentru noi. Un campionat echilibrat, în care oricine poate să bată pe oricine. Calculele hârtiei au fost infirmate de realitatea din teren“, a mai spus antrenorul celor de la Poli Iași.

Alin Roman, despre meciul cu Rapid. “Atitudinea a făcut diferența“

Alin Roman, autorul golului doi pentru Poli Iași, a discutat despre meciul cu Rapid. Mijlocașul susține că atitudinea le-a adus victoria gazdelor. Roman a mai vorbit și despre prima accidentare din carieră, dar și despre meciul cu FC U Craiova.

“Nu mă așteptam la o victorie cu o echipă așa cum e Rapidul. Am făcut un joc bun și merităm cele 3 puncte. Am trecut prin momente grele și mi-a lipsit jocul. A fost prima accidentare din carieră și sper să fie ultima. Mă mai doare puțin genunchiul, dar sper să fie ok.

Atitudinea a făcut diferența în seara asta. Suntem fericiți. Uitasem cum să ne bucurăm. E important că nu îi lăsăm pe ceilalți să se îndepărteze de noi. Sperăm să continuăm pe acest drum și să creștem de la meci la meci.

Eu nu voi face deplasarea la Craiova. Eu nu pot, pentru că abia am revenit după accidentare. Săptămâna aceasta am intrat și eu cu ei. Va fi un meci greu la Craiova, e o echipă bună, mai ales acasă. După vine și Dinamo la noi. Sunt meciuri grele”, a spus Alin Roman.

“Am jucat la victorie”

Portarul ieșenilor a avut câteva intervenții foarte bune prin care a reușit să apere rezultatul formației sale. După meci, Ionuț Ailenei a discutat despre următoarele meciuri ale lui Poli Iași și a susținut că formația lui Leo Grozavu a intrat în meciul cu Rapid pentru a câștiga.

“O mare victorie. Ne-am gândit toată săptămâna la aceste 3 puncte. Roata trebuia să se întoarcă o dată și o dată. Știam că o sa fie un meci greu, pentru că au jucători importanți și foarte experimentați. Noi am zis că jucăm la victorie.

Ne simțim bine acum. Trebuie să ținem cont că această săptămână este foarte încărcată. Avem meci la Craiova marți și apoi cu Dinamo. Nu cred că ne permitem să respirăm foarte mult”, a spus portarul lui Poli Iași, Ionuț Ailenei.