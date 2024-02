Cristiano Bergodi nu-l scoate vinovat pe Săpunaru, după gafa din Poli Iași – Rapid 3-1! „Am încercat să jucăm”

Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a vorbit la și s-a declarat dezamăgit de evoluția elevilor săi. Rapid ratează astfel șansa să bifeze 6 victorii din tot atâtea meciuri în anul 2024.

Cristiano Bergodi nu-l scoate vinovat pe Săpunaru, după gafa din Poli Iași – Rapid 3-1!

Cristiano Bergodi nu-l vede vinovat pe Cristi Săpunaru pentru eșecul din această seară, deși .

„Chiar dacă am pierdut 3 puncte, am avut ocazii bune. Probabil în prima repriză n-am fost așa de buni, dar în a doua parte ei au schimbat sistemul de joc și echipa noastră și-a revenit. E un duș rece care ne pune cu picioarele pe pământ, pentru că probabil am primit prea multe felicitări în ultima vreme.

Nu știu dacă greșeala lui Săpunaru a fost decisivă. Am încercat să jucăm, am avut două ocazii bune și după ce am fost egalați. Nu am văzut că echipa a căzut psihic după acea greșeală. Am schimbat ceva, dar…

După golul egalizator Poli Iași a crezut că poate câștiga. Noi am fost puțin dezechilibrați după golul de 1-1. Sper că jucătorii au înțeles. După 5 victorii a venit și o înfrângere. În continuare trebuie să mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi.

„Nu se resimte presiunea luptei la titlu”

Antrenorul italian al Rapidului susține că jucătorii săi nu resimt presiunea luptei la titlu. Giuleștenii rămân la 7 puncte în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin.

„Nu se resimte presiunea luptei la titlu. Azi am venit aici să câștigăm. Am fost în avantaj, dar apoi s-a întâmplat acel episod. Sunt greșeli care se pot întâmpla. Nu e o problemă. Important e ca băieții să aibă încredere în continuarae în ei”, a adăugat Cristiano Bergodi.

Rapid a deschis scorul cu Poli Iași în minutul 52 prin Krasniqi, dar trei mainute mai târziu . În ultimele minute de joc, ieșenii aveau să mai marcheze de două ori prin Alin Roman și Harrison.

Echipele de start

Poli Iași: Ailenei – Todoroski, Samoya, Fl. Ilie, Marchioni, Stefanovici – L. Mihai, Bordeianu, Saghiri – Buș, Bettaieb

Rezerve: Niga, Martac, Katanec, Farcaș, Itu, Jatoba, A. Roman, Oliveira, Harrison, Kabran

Absenți: Lung, Ispas (accidentați)

Antrenor: Leo Grozavu

Rapid: Aioani – Braun, Săpunaru, Iacob, Borza – Krasniqi, Djokovic, Al. Albu, Papeau – Burmaz, Rrahmani

Rezerve: Drăghia, Bădescu, Cristea, Dr. Grigore, Oaidă, Hromada, Funsho, Hasani, Petrila, El Sawy, Cîrjan

Absenți: Emmers, Onea, Kait (accidentați)

Antrenor: Cristiano Bergodi