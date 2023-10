Leo Grozavu și-a pierdut cumpătul după victoria cu Sepsi: “Domnul Vassaras, suntem în tensiunea jocului”

Formația pregătită de Liviu Ciobotariu a ajuns la 6 înfrângeri consecutive în campionat. Poli Iași a câștigat duelul cu formația din Sfântu Gheorghe cu scorul de 1-0 după un gol marcat în repriza secundă.

Leo Grozavu, nervos, deși Poli Iași – Sepsi s-a terminat 1-0

“Fanfara nu știu dacă a fost pentru mine. Eram cam supărat, dar nu e treaba mea. Mă bucur pentru victorie, mă bucur pentru băieți. O partidă de luptă, sacrificii atât pe margine, cât și pe teren, așa sunt victoriile mai frumoase.

Eu zic că nu am făcut mare lucru, dar așa e în România. Nu apuci să spui ceva pentru că imediat ești penalizat cu galben. Când l-am văzut cu galbenul, nu am mai așteptat să spun ceva, că a venit cu roșu. Ce să spun, pumnul în gură, asta e România.

Cred că mult prea ușor. Ar trebui mai multă atenție. Dacă vine domnul Vassaras cu toleranța zero pentru bănci, trebuie să tremure toți. Și noi suntem în tensiunea jocului și avem alte opinii față de arbitraj, dar nu înseamnă că aducem injurii.

Să fii eliminat la cel mai mic gest cred că e cam mult, dar asta e. Nu am lucrat mai puțin decât altă dată. Am încercat să ne reconsiderăm poziția în prima ligă. Nu sunt lucruri speciale făcute, așa e în fotbal, norocul se mai schimbă. Am primit un penalty ușor acordat”, a spus Leo Grozavu.

Sepsi a ajuns la 6 înfrângeri consecutive

Leo Grozavu a mutat inspirat în partea a doua a jocului. Antrenorul moldovenilor l-a introdus pe Luis Phelipe în locul lui Andrei Ciobanu, iar brazilianul a înscris încă din primele minute. Poli Iași a rezistat eroic contra lui Sepsi și a plecat de la stadion cu toate punctele.

Brazilianul în vârstă de 22 de ani și-a ținut echipa în spate și a fost un pericol constant pentru poarta lui Roland Niczuly. Niczuly a fost omul meciului pentru oaspeți. Fără el în poartă, proporțiile scorului ar fi fost mult mai mari.

Sepsi merge din mai rău în mai rău în acest an. Formația lui Liviu Ciobotariu ar fi putut deschide scorul încă din primele minute, dar Matei nu a reușit să transforme o lovitură de pedeapsă. Același Matei a fost neinspirat în partea secundă a meciului atunci când a ratat într-o situație de unu la unu cu portarul.

În urma acestui rezultat, Sepsi a rămas cu 12 puncte în clasament și riscă să intre în zona fierbinte a clasamentului. Căderea formației din Sfântu Gheorghe este cu atât mai șocantă în condițiile în care a început sezonul cu un trofeu și a fost la un pas de grupele Conference League.