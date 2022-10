Lionel Messi e star într-o nouă telenovelă. Subiectul: viitorul său!

Un an și mai bine am avut telenovela legată de viitorul lui Mbappe. Pleacă la Real, rămâne la PSG, acestea erau întrebările. A urmat apoi, mai scurtă, dar extrem de intensă, cea a lui Cristiano Ronaldo. Iar acum, ca să nu ne plictisim, ia startul o alta. Subiectul este Leo Messi, argentinianul fiind în ultimul an de contract cu PSG.

Fără îndoială, între Leo Messi și FC Barcelona este o legătură specială. Și, indiferent de sentimentele legate de argentinian, toți cei ce au în sânge microbul numit fotbal își aduc aminte lacrimile care au însoțit în vara lui 2021, despărțirea argentinianului de clubul catalan.

Una care a avut la origine, în principal, problemele financiare ale grupării. Și mai puțin dorința jucătorului de a explora realitatea din alte campionate.

A urmat un prim an al lui Leo la PSG. Cu probleme de adaptare, prestații mai puțin faste. Și, dacă vorbim despre relația Messi – Barcelona, cu declarații, fie de respect, fie de dragoste, de ambele părți.

Acum însă s-a intrat, ca să folosim un termen din atletism, în ultimul tur de stadion. Mai exact, argentinianul este în anul final de contract cu parizienii. Și devine actuală întrebarea legată de viitorul său începând cu vara lui 2023.

Într-un context în care FC Barcelona a început să pună la punct problemele de ordin financiar. Iar , de anii când făcea legea pe Camp Nou.

Normal, imediat a apărut întrebarea: ? “Clubul nostru are o datorie morală față de Messi”, spunea Laporta în urmă cu câteva săptămâni, conform Eurosport.es.

Iar zilele trecute, Eduard Romeu, Director Economic al catalanilor, își spunea și el punctul de vedere. ”Leo va fi întotdeauna o icoană a clubului, aceasta este casa lui”, preciza acesta.

Și, acum, iată, apare și o afirmație tranșantă, exprimată pe twitter, din partea Veronicăi Brunatti. O voce cu greutate. Pentru că Veronica, angajată a televiziunii Telemundo, care acoperă integral toate acțiunile naționalei Argentinei, a stat mult timp în preajma lui Messi. Inclusiv în ultima perioadă.

Însă, Fabrizio Romano, considerat cea mai informată și credibilă sursă când vine vorba despre transferurile din fotbalul mondial, ne sugerează să nu ne grăbim.

Se știe, PSG are opțiunea de a solicita prelungirea contractului lui Leo Messi. Și, potrivit acestuia, parizienii i-au semnalat deja argentinianului că-și doresc să-l mai aibă la dispoziție și după vara lui 2023.

Însă, pe de altă parte, spune Romano, surse apropiate jucătorului au declarat că acesta nu dorește să se gândească acum la viitorul său. Și o va face în 2023. După Mondialul din Qatar.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. 🚨🇦🇷

Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)