Leo Messi, explicații după scandalul pe care l-a provocat în Hong Kong: “Regret sincer!”

Turneul lui Inter Miami în Asia se transformă într-un adevărat fiasco. Au fost două partide în Arabia Saudită în care americanii au încasat 10 goluri, . Messi nu a intrat deloc pe teren, iar fanii furioși au cerut să li se returneze banii plătiți pe bilete.

Leo Messi a dat explicații în legătură cu motivul pentru care nu a fost pe teren în amicalul hibrid cu Hong Kong

Ba chiar de situație și chiar au transmis că organizatorii vor fi amendați drastic. Între timp, Leo Messi a ajuns în Japonia, unde ar fi programat ultimul amical al lui Inter Miami din circuitul asiatic. La Tokyo, contra celor de la Vissel Kobe.

Leo Messi a apărut în fața jurnaliștilor japonezi și a explicat motivul pentru care nu a fost pe teren în Hong Kong: o accidentare la mușchii adductori, suferită la amicalul cu Al Nassr. Mai mult, Messi a explicat că prezența sa pe teren în amicalul de la Tokyo este, de asemenea, incertă.

Din păcate sunt lucruri care se întâmplă la fotbal, în orice meci te poți accidenta. Și mi s-a întâmplat și mie. Nu am putut participa la partida din Hong Kong și îmi pare rău. Eu chiar mi-aș fi dorit să fiu pe teren. Regret sincer

Leo Messi i-a avertizat pe japonezi că există riscul să nu joace nici la Tokyo, în amicalul cu Vissel Kobe

Cu atât mai mult la un astfel de meci, pentru care am călătorit atât de mult și au venit mulți oameni dornici să vadă partida noastră. Sper că pe viitor vom ajunge din nou în Honk Kong și voi putea să joc.

De această dată am simțit o durere la picior și nu puteam să risc. Încă nu știu dacă voi putea juca în amicalul din Japonia. Mă simt mai bine și abia aștept să văd dacă pot intra pe teren.

La primul meci din Arabia Saudită am simțit o durere la adductori și am ieșit de pe teren. Apoi, la al doilea meci, am intrat pe final pentru a verifica senzațiile. Am făcut un RMN și am văzut că există o problemă”, a declarat Leo Messi la conferința de presă.

Inter Miami revine în SUA după amicalul cu Vissel Kobe. Mai are un joc de pregătire cu Newell’s Old Boys, iar apoi debutează în MLS cu Real Salt Lake

După partida contra celor de la Vissel Kobe, de la Tokyo, Inter Miami revine în SUA, pentru ultimul amical înainte de startul MLS. Partida contra argentinienilor de la Newell’s Old Boys, echipa la care Messi și-a făcut debutul în fotbalul profesionist.

În prima etapă din MLS, Inter Miami joacă pe propriul teren contra celor de la Real Salt Lake. Partida este programată pe 22 decembrie și ar fi primul joc oficial pentru Leo Messi în 2024.

🗣️ Leo Messi detalla su lesión y su ausencia en el partido de Hong Kong: "Fue en el abductor" — MARCA (@marca)