Leo Strizu, noi informații din vestiarul FCSB-ului: „Știam ce mă așteaptă! Am pus punct când se comandau articole la adresa mea din interiorul clubului”

Fostul antrenor al vicecampioanei României l-a lăudat pe Mihai Pintilii pentru felul în care evoluează echipa și a spus că nu este sigur dacă , pentru că MM a fost cel care l-a propus la FCSB în urmă cu un an și jumătate.

Leo Strizu, noi informații din vestiarul FCSB-ului

din vestiarul FCSB-ului, explicând că a hotărât să pună punct colaborării în momentul în care în interiorul clubului s-a vorbit urât despre el: „Am intrat în emisiune pentru Ilie, pentru că el știe cel mai bine ce se întâmplă acolo.

Am acceptat să fiu antrenor acolo, chiar dacă a fost contribuția mea minimă, dar am zis să ajut. Știam ce mă așteaptă, dar până la un punct. Dacă am fost tăvălit de presă poate pe bună dreptate.

Dar când am văzut că și din interiorul clubului se comandau articole. Nu dau nume pentru că nu știu sigur cine e. Am dubii că ar fi fost Mihai Stoica, pentru că el a fost cel care a propus ca eu să vin la echipă”.

„Dacă tot nu mă doresc la echipă și vorbesc urât despre mine, nu mai are rost să continui la echipă. Eu nu pot să comentez ce a spus Gigi despre mine, pentru că și el și Teia Sponte au făcut lucruri frumoase pentru mine și nu aș putea să spun ceva.

Nu am folosit vreodată pronume de tipul eu, am vorbit în termeni generali, nu am intrat cu nimic în interiorul echipei. Eu am spus că pot să pun umărul să ajut echipa. Eu am vrut doar să spun motivul clar pentru care mi-am dat demisia”, a mai spus Leo Strizu, la TV .

„Nu mi-am asumat victoriile, am spus mereu că e meritul lui Pintilii”

„Această sursă necunoscută a dat în mine toată săptămâna și mi-a ajuns. E un capitol încheiat pentru mine. Eu am ezitat să mă bag, am vorbit cu Pintilii doar dacă m-a întrebat el ceva. Nu mi-am dorit niciodată mai mult, pentru că funcția pe care am avut-o, a fost pentru o perioadă prea mică de timp.

Nu neg că am făcut unele greșeli, nu am participat la niciun antrenament. Eu știam de la început că asta trebuie să fac. Nu mi se pare ok. Nu am fost un om care să încerce să își asume victorii, eu am spus de la început că meritul e doar al lui Pintilii”, a .

„Ceea ce spuneți dumneavoastră e corect, acest regulament care va intra în vigoare de anul viitor, vă dați seama că nu voi mai putea să fiu pus în aceeași situație. Eu antrenam echipa a doua, îmi făceam meseria de antrenor și am încercat să pun umărul ajutând echipa.

Nu pot să spun ce trăiește și ce nu trăiește Pintilii. Eu îl apreciez pe el, mai departe e treaba lui, e viața lui. Ce pot să vorbească doi antrenori în timpul liber, nu aș vrea să intru în alte comentarii.

Pintilii a fost un jucător foarte bun, dar el abia acum își face mâna ca antrenor. Ceea ce a demonstrat până acum, înseamnă că este un antrenor bun. M-aș bucura enorm ca FCSB să câștige campionatul.

Dacă dă Dumnezeu să fie așa, totul i se datorează lui Pintilii. La mine când e da, e da, când e nu, e nu. Schimbările mi le-a comunicat Pintilii din tribuna oficială”, a mai spus fostul antrenor al „roș-albaștrilor”.