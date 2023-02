L’Equipe, anunț sumbru pentru fanii lui PSG: Messi nu își va prelungi contractul! Cu ce echipă s-ar fi înțeles argentinianul

Leo Messi mai are contract până la finele acestui sezon, iar PSG a început tratativele pentru prelungirea acestuia încă de la finalul Cupei Mondiale. Numai că părțile n-au ajuns încă la un numitor comun.

Aflată în criză din punctul de vedere al rezultatelor, PSG are bătăi de cap și în ceea ce privește viitorul. Și vorbim despre jucători exponențiali ai echipei din capitala Franței.

Viitorul lui Neymar la această echipă este incert. Însă în cazul său conducerea echipei pare să fie dispusă să ia în serios tratativele cu Chelsea, care și l-ar dori pe brazilian.

Nu același lucru se poate spune însă în cazul lui Messi. Nasser Al-Khelaïfi dorește să-l păstreze și i-a transmis acest lucru și jucătorului încă din Qatar. Iar Luis Campos, directorul sportiv al clubului, confirma cu numai câteva zile în urmă că acordul cu argentinianul este o prioritate pentru club.

Ei bine, astăzi, așa cum se stabilise deja de vreme bună, . Pe masă fiind propunerile clubului, atât în ceea ce privește durata contractului, cât și beneficiile salariale și alte bonusuri sau clauze.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a confirmat întâlnirea, dar și subiectele de discuție. Și a precizat că urmează alte discuții în zilele și săptămânile care urmează.

First meeting in person took place today between Leo Messi’s representatives and PSG board, as expected. His father Jorge, taking care of negotiations. 🔴🔵🇦🇷

Length of contract, salary, more details are still to be agreed — more meetings will take place in the next weeks.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)