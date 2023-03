L’Equipe e la picioarele lui Erling Haaland. I-a dat nota 10 celui pe care l-a poreclit Cyborg. ”Este dintr-o altă galaxie”

Manchester City merge mai departe în Liga Campionilor după ce a izbutit un . Un meci în care Erling Haaland a înscris de cinci ori și .

Erling Haaland, nota 10 în L’Equipe: ”Cyborgul a devastat tot”

Record după record a bătut Haaland în meciul cu RB Leipzig. În minutul 24, după ce izbutise o dublă în doar 75 de secunde, bifa golul cu numărul 30 în UEFA Champions League.

În doar 25 de partide. Depășind astfel performanța lui Ruud van Nistelrooy, care avusese nevoie de 34 de meciuri. Dar și recordul de precocitate stabilit de Lionel Messi. Argentinianul bifa borna la 23 de ani și 131 de zile, norvegianul la doar 22 de ani şi 236 de zile.

A izbutit în plus să marcheze de cinci ori, cele mai multe într-un joc de Champions League. La fel ca Messi (2012) și Luis Adriano (2014). Și a ajuns la 39 de goluri pentru Manchester City, anulând precedentul record, al lui Tommy Johnson, ce data din stagiunea 1928-1929.

Prestația lui Haaland a fost elogiată de marile publicații de sport. L’Equipe, spre exemplu, i-a acordat nota 10. Pe care a mai oferit-o, în timp, doar pentru 15 jucători.

Nume mari precum Kylian Mbappe, Neymar, Leo Messi, Serge Gnabry, Lucas Moura, Dusan Tadic sau Robert Lewandowski. O listă pe care Haaland se afla deja. După tripla reușită în meciul cu Manchester United (6-3).

”Dintr-o altă galaxie”, au titrat francezii. Care au notat: ”Cyborgul a devastat tot! Autorul a cinci goluri, Erling Haaland a fost un adevărat coșmar pentru adversari. Pe lângă goluri, a fost foarte folositor în timpul meciului și agresiv pe faza de pressing”.

”Mi-ar fi plăcut să înscriu un dublu hat-trick”

În minutul 63, la 6-0, Pep Guardiola a decis să-l scoată din teren. Erling Haaland a recunoscut că își dorea să mai rămână pe teren, mai ales că putea stabili, cu încă o reușită, un nou record al competiției. Dar nu a contestat decizia antrenorului.

”Când m-am apropiat de Guardiola, după schimbare, i-am spus că mi-ar fi plăcut să înscriu un hat trick dublu. Dar sunt fericit oricum. Este o seară mare.

În primul rând, sunt mândru că joc în această competiție, iubesc să fac asta. Cinci goluri! Este incredibil să câștigi cu 7-0. În mintea mea e ceață acum.

Îmi amintesc că am șutat, dar nu m-am gândit. Am obosit după ce am sărbătorit toate golurile. Superputerea mea e să marchez. Să fiu sincer, nu mă gândeam că voi înscrie atât de multe goluri în seara asta.

Am încercat doar să trimit mingea în poartă. Trebuie să fii ager la minte și să încerci să trimiți mingea acolo unde nu este portarul.

Ieri am lucrat la pressing. Mai ales când jucăm acasă, trebuie să alergăm și să facem pressing. Suntem foarte buni la recuperatul mingii. Ar trebui să facem asta mai des”, a spus, la finalul meciului, Haaland.