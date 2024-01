Adrian Mutu a rezistat doar o jumătate de sezon pe banca celor de la Neftci Baku. cu o zi înainte de Crăciunul de anul trecut, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, „Briliantul” nu duce lipsă de oferte.

Liber de contract, Adrian Mutu a anunțat: „Am avut oferte și încă am”

Adrian Mutu s-a despărțit de Rapid în vara anului trecut pentru a merge în Azerbaidjan, la Neftci Baku. Cu Mutu pe bancă, evoluțiile azerilor au oscilat, iar cele două părți au decis rezilierea contractului.

Liber de contract, Adrian Mutu susține că a avut și are oferte pentru a antrena atât în România, cât și în străinătate. Totuși, antrenorul a precizat că mai are nevoie de timp pentru . „Da, am avut și încă am. Nu o să dau numele. Și din țară, și din afară.

Am nevoie de timp să mă echilibrez emoțional, iar apoi vreau să îmi fac o analiză la sânge. Acum încep lucrurile”, a declarat Adrian Mutu la . Pe lângă Neftci Baku, Mutu le-a mai pregătit pe FC Voluntari, Al Wahda II, România U21, FCU Craiova și Rapid.

Adrian Mutu, adevărul despre plecarea de la Neftchi Baku: „Nu s-a întâmplat chiar așa”

La finalul anului trecut, Adrian Mutu a revenit de urgență în România pentru că mama sa, Rodica Popa, a decedat la vârsta de 71 de ani. Ulterior, Neftci Baku a anunțat despărțirea oficială de antrenorul român. „Briliantul” susține că el a fost cel care le-a comunicat azerilor că nu va reveni în Azerbaidjan.

„Aș vrea să rectific ceva ce s-a scris, asta în favoarea clubului. S-a spus că m-a dat afară în momentul acela dificil pentru mine. Nu e așa, nu s-a întâmplat chiar așa. În momentul când mama a intrat în comă, eu le-am transmis că vreau să fiu alături de familie.

Când s-a întâmplat, le-am spus că nu o să mă mai întorc. Ei s-au comportat și se comportă foarte bine. Atunci nu mai îmi era capul la fotbal. Nu a fost nicio ceartă, nu am făcut niciun gest.

Nu vreau să par o victimă. Acesta este adevărul. Eu am plecat imediat, în acea zi. Au fost mai multe chestii”, a mai spus Adrian Mutu. Ulterior, fostul antrenor de la Rapid a vorbit despre mandatul pe banca celor de la Neftci Baku.

„Nu au un buget suficient, mai ales pentru ce pretenții au”

”Când am luat eu Neftchi, ei erau deja în pregătiri. Aveau mulți tineri care nu se pregăteau, doar jucau. Criticile erau de la primele meciuri, dar am reușit să pun totul pe picioare. Când am jucat contra lui Beșiktaș, aveau pretenții să trecem de ei în Conference League.

E una dintre cele mai importante cluburi. Joacă în cupele europene. E un buget diferit, de 3-4 milioane de euro, la transferuri. Nu cred că e un buget suficient, mai ales pentru ce pretenții au. Le-am spus că nu e real să câștigi campionatul și să bați Qarabag. Ei au un antrenor de 15 ani.

Qarabag e la un alt nivel, cum era Șahtior în Ucraina. Jucătorii au altă mentalitate și totul e la un alt nivel. Diferența de valoare dintre Qarabag și restul e mai mare. Dacă anul trecut au câștigat la 20 de puncte, anul acesta s-a echilibrat foarte mult campionatul.

E foarte strâns campionatul. Sabah e pe locul 8 din 10, penultimul. Eu i-am lăsat pe 3, la un punct de locul 2. Obiectivul real al lor e locul 2”, au fost cuvintele lui Adrian Mutu.