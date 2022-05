Liberalii evită să se laude cu propriile realizări. La bilanțul guvernării, premierul Ciucă a rostit numele partidului o singură dată. „Nu cred că este o strategie de succes pe termen lung”

În timp ce bilanțul făcut la PSD a fost o listă lungă a realizărilor cu care s-au lăudat social-democrații, premierul Nicolae Ciucă, totodată președintele PNL, nu a pomenit numele partidului pe care-l conduce decât o singură dată în discursul său și atunci mai mult din întâmplare. Pesediștii nu s-au ferit să-și critice aliații, pe când Ciucă s-a referit la realizările Guvernului în general.

Conferențiarul Antonio Momoc, decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București, nu exclude ca premierul Ciucă să se poziționeze în mod deliberat deasupra partidelor din guvernul pe care-l conduce, însă în perspectiva alegerilor din 2024, strategia ar putea avea rezultate nedorite pentru liberali.

Antonio Momoc: „Este complicat pentru Ciucă să promoveze partidul”

Tonul celor doi președinți de partid la bilanțurile separate organizate joi de PSD și PNL a fost unul fundamental diferit. Dacă Marcel Ciolacu a subliniat meritele partidului său, mai ales în ce privește domeniul protecției sociale, Nicolae Ciucă a vorbit de acțiunile cabinetului pe care îl conduce, fără să facă deosebiri între formațiunile care-l compun.

Într-un discurs de 877 de cuvinte susținut în fața liderilor liberali, Ciucă a folosit cuvântul „guvern” de șase ori, cel de „coaliție” de două ori, iar PNL o singură dată: „Spuneam la ziua Partidului Național Liberal, că preocuparea noastră principală sunt investițiile și investim acum. Trebuie să investim acum, doar așa putem să asigurăm funcționarea economiei românești.” A mai existat o menționare a ministrului Marcel Boloș pentru eforturile făcute în scopul atragerii banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în rest realizările guvernului au fost pomenite fără referiri la culoarea politică a miniștrilor. Discursul integral al premierului poate fi citit .

„Poate părea și un semn de inteligență și abilitate din partea premierului, deși este adevărat că i se reproșează că preferă să citească decât să vorbească liber, că nu e cel mai mare și mai bun orator, dar probabil urmează un punctaj, o strategie de comunicare. Nu-mi dau seama cât este de planificată sau cât a fost o întâmplare numărul și frecvența cu care a pronunțat numele partidului”, a declarat, pentru FANATIK, Antonio Momoc, expert în comunicare politică.

„Probabil premierul vrea să pună accent, în momentul de față, pe ceva care este mai degrabă deasupra partidelor, respectiv în contextul de criză regională, intenția este să comunice mai degrabă din perspectiva Executivului, a României și se propune lider al Executivului, ca entitate omogenă, superioară părților. Nu știu dacă un premier trebuie să insiste foarte tare, mai ales într-o coaliție atât de neobișnuită, nenaturală, pe chestiunile partinice pentru că aduce aminte în primul rând publicului (…) că PNL era mai degrabă anti-PSD. Să promoveze foarte mult partidul în discursurile sale este foarte complicat”, crede Momoc.

O strategie cu eficiență limitată în timp

Acesta consideră că o asemenea strategie poate avea efecte pe termen scurt, însă PNL va trebui să o schimbe, dacă vrea să câștige alegerile în care va trebui să-i înfrunte nu doar pe social-democrați, ci și pe cei de la USR.

„Dacă vă referiți la succesul electoral al PNL, nu cred că pe termen mediu și lung este de succes. Anul acesta, în contextul războiului și crizei energetice, mesajele suprapartinice de unitate sunt deocamdată binevenite, dar în contextul anului electoral 2024 nu cred că va mai fi de același succes (…) Nu cred că anul viitor PNL se poate plasa într-o relație de armonie dacă dorește să câștige alegerile. Altfel va fi vioara a doua și va pierde pe termen lung din această coaliție. E și erodarea la guvernare și rezultatele economice, viața oamenilor de zi… Toate lucrurile astea vor cântări greu în participarea la vot și pe plan electoral”, a spus decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

Ciolacu: „Am reparat ce era urgent”

În schimb, PSD nu s-a ferit să pozeze în postura de salvator dintr-o criză generată de guvernarea anterioară, în care principalul partid a fost tot PNL, aliatul de acum al social-democraților. Aceștia au subliniat îndeosebi măsurile de protecție socială adoptată de actualul executiv, măsuri care li s-ar datora lor. „Românii suferă din cauza scumpirii alimentelor combustibilului, energiei şi a inflaţiei ridicate. Din acest motiv, de la intrarea la guvernare, PSD a promovat trei pachete de sprijin (…) Am reparat ceea ce era urgent şi vreau să fiu cât se poate de clar şi de direct: dacă PSD nu era la guvernare, aceste măsuri nu existau. PSD a conceput şi impus pachetul social. El cuprinde atât majorarea alocaţiilor, pensiilor şi salariilor cât şi un sprijin financiar destinat pensionarilor cu venituri mici. PSD s-a luptat pentru plafonarea preţurilor la energie şi gaze”, a spus președintele .

Mai mult, el a spus explicit că social-democrații nu se vor feri să-și exprime public eventualele dezacorduri cu partenerii de guvernare întrucât ar fi obligați față de românii care, prin votul lor, i-au trimis în funcțiile pe care le dețin. „PSD îşi va susţine totdeauna ideile şi valorile, chiar şi atunci când acestea pot fi diferite de cele ale partenerilor noştri de coaliţie”, a afirmat Ciolacu.

PSD „revendică” locul de pelerinaj al liberalilor

Miniștrii PSD au folosit același ton când și-au prezentat realizările. „Blocaj şi abandon, lipsă de viziune, înapoiere. Acestea sunt cuvintele pe care le-a folosi dacă cineva m-ar întreba ce a găsit la Ministerul Economiei acum şase luni, când am preluat portofoliul”, a spus Florin Spătaru. „PSD a stabilizat ţara şi a repus-o pe traseul creşterii economice. Asta vrem să facem şi acum”, a afirmat, la rândul său, ministrul Finanțelor Adrian Câciu, referindu-se la guvernările PSD care au urmat crizelor economice din anii ’90 și din 2009-2011. Gabriela Firea a spus că programul național de fertilizare in vitro nu ar fi început dacă PSD nu intra la guvernare. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, chiar i-a luat peste picior pe liberali, amintind că vila Brătienilor de la Florica a fost achiziționată de statul român în timpul unei guvernări PSD: „În mandatul trecut tot noi am achiziţionat Vila Florica, care acum e locul de desfătare culturală al colegilor de guvernare”.

Antonio Momoc estimează că raporturile actuale dintre partidele de guvernământ s-ar putea inversa din vara anului viitor, când este programată rotația în frunte guvernului, Nicolae Ciucă urmând să fie înlocuit de către un premier social-democrat. „Aia este singura șansă pentru PNL. Tocmai că rotația se produce, dar PNL va fi obligat să fie un fel de oponent în interiorul coaliției pentru a avea rezultate”, a conchis Momoc.