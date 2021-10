Liberalii vor explicații de la primarul Bucureștiului. Nicușor Dan, chemat la raport: ”Să se decidă, merge cu Orban sau cu noi”

”Să se decidă, merge cu Orban sau cu noi”, sunt cuvintele lui Ciprian Ciucu, edilul sectorului 6, despre activitatea lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan de faptul că refuză să aibă o comunicare strategică cu ceilalți primari, de sectoare, dar și cu grupurile PNL și USR-PLUS, aceștia reprezentând majoritatea în Consiliul General.

Drept urmare, îi cere lui Nicușor Dan să vină, marți, la o discuție. Tema fiind ”viziunea” asupra orașului.

Ciprian Ciucu: ”Caracatița lui Firea este încă acolo”

Mai mult, Ciprian Ciucu este de părere că Nicușor Dan nu este cel care își controlează primăria. De acest lucru s-ar ocupa ”caracatița” fostului primar general, Gabriela Firea.

”În momentul de față, ca și în timpul PSD, avem un oraș cu șapte primării, care nu se coordonează. Eu cred că Nicușor Dan nu-și controlează primăria.

Caracatița lui Firea este încă acolo. Discuțiile mele cu primarul general sunt foarte rare, foarte punctuale, pe teme specifice, precise. Lipsește în totalitate din discuția noastră dimensiunea strategică.

Simt această lipsă de viziune strategică nu numai eu, ci toți primarii de sectoare. Nu există întâlniri de planificare strategică, cel puțin ale investițiilor”, a declarat Ciprian Ciucu, pentru

Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan negociază separat. Una se spune la PNL și alta la USR-PLUS”

Unul dintre subiectele pe care Nicușor Dan nu se consultă cu restul primarilor de sectoare este și

Prin acesta, se creează un inel feroviar între comunele limitrofe ale Capitalei. Trenul ar urma să trecă inclusiv prin intersecția Lujerului. Însă, Ciucu are dubii față de relevanța trenului prin intersecția Lujerului, în condițiile în care oamenii pot circula cu metroul (bulevardul Iuliu Maniu) sau tramvaiul (bulevardul Timișoara). Ca trenul să devină o realitate, Ciucu este de părere că totul nu ar fi gata ”mai devreme de șase ani”.

Pentru că sunt lucruri neclare față de acest proiect și nu numai, Ciprian Ciucu îl invită, marți, la o discuție pe Nicușor Dan. Concret, ar urma o dezbatere despre: termoficare, prioritizarea investițiilor și coordonarea serviciilor publice.

”Nicușor Dan are o datorie față de liberali care îi asigură majoritatea în Consiliul General. Eu am propria viziune pentru sectorul 6 și propria viziune pentru București.

Îi transmit lui Nicușor Dan că nu mai poate să continue așa! Sau poate, dar fără PNL. Nicușor Dan negociază separat. Una se spune la PNL și alta la USR-PLUS, pe principiul «divide și cucerește».

Păi, tu nu ai câștigat primăria asta singur! Iar PNL și USR-PLUS nu trebuie să fie învrăjbite și negociate separat pe proiecte cu ei. Trebuie să fie la masă, să avem toți aceeași viziune”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a mai spus că nu are vreun interes ascuns prin care pe viitor să obțină Primăria Capitalei. De asemenea, îi reproșează lui Nicușor Dan și faptul că nu interacționează așa cum ar trebui cu liderul USR-PLUS București, Vlad Voiculescu.

”Nu am niciun fel de interes ascuns, nu-i vreau Primăria Capitalei. Oricum, mi-ar fi imposibil s-o câștig dacă el are un mandat prost, pentru că, inerent, aș fi asociat cu el. Nicușor Dan trebuie să se decidă: merge mai departe cu Ludovic Orban – singurul om de care ascultă – sau discută serios și onest cu mine și cu Vlad Voiculescu”, au mai fost declarațiile lui Ciprian Ciucu.