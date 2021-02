Liga 1 rămâne fără VAR. Justin Ștefan îi răspunde lui Gigi Becali: „Se greșește și în favoarea FCSB”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a anunțat că Liga 1 va rămâne unul dintre campionatele în care sistemul VAR nu se va implementa. Acesta a ținut să îi transmită un mesaj și lui Gigi Becali, după acuzele lansate la adresa arbitrajului din meciurile disputate de FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Secretarul general susține că neînțelegerile dintre LPF și FRF exclud implementarea sistemului de arbitraj video pentru următorul sezon competițional, 2021-2022, în campionatul intern.

Ștefan a ținut să răspundă acuzelor aduse de Gigi Becali la adresa arbitrajului și a precizat că acestea nu sunt binevenite, însă, trebuie găsite soluții la problemele apărute în acest caz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan a făcut anunțul: Liga 1 rămâne fără VAR

„Eu speram că o să avem VAR-ul până la începutul sezonului 2021 – 2022, dar acum nu mai sper. Primul pas e să se semneze un protocol între FIFA, FRF și LPF, dar nu s-a întâmplat asta. Noi ne-am înțeles cu deținătorul de drepturi, au cumpărat ei aparatura și am ajuns la discuția să semnăm protocolul.

S-a vorbit despre șef de proiect și voiau să pună pe cineva de la FRF. Am zis că nu are cum să fie cineva de acolo șef de proiect. Ideea asta nu funcționează! Am zis să fie o conducere cu Deaconu și Pongracz, iar atunci a venit adresa că dacă vrem să fim noi șefi de proiect, atunci să suportăm noi costurile pentru instruirea arbitrilor. Sistemul VAR este blocat din cauza neînțelegerilor dintre FRF și LPF”, a declarat Justin Ștefan la GSP Live.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Kyros Vassaras președintele CCA, afirmă că nu comisia pe care o conduce este responsabilă de această implementare: “CCA nu este responsabilă să aibă un sistem VAR sau să se folosească arbitrii VAR. Comisia va sprijini acest proiect atunci când acesta va fi aprobat. Cei care trebuie să decidă sunt cluburile, FRF, LPF şi providerul tehnic. Aşa că nu suntem obligaţi să începem o pregătire teoretică.

Însă noi am făcut-o! Am făcut-o fiindcă vrem să îi pregătim pe arbitrii cât mai bine posibil, fiindcă ştim că într-o zi VAR va fi implementat în ţară. Aşa că salvăm timp, câştigăm timp cu analiza la două săptămâni. Discutăm situaţii care se întâmplă aici şi sperăm ca, atunci când avem acordul final, vom începe procedura”, a declarat Vassaras.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan analizează acuzațile lui Gigi Becali

Deși admite că există greșeli la nivel de arbitraj, Justin Ștefan caută soluții pentru remedierea acestora și nu le consideră din start rău-voite: “Declarația vine ca un efect, iar cauza este arbitrajul. Acolo vorbim despre o greșeală pretinsă de cei de la FCSB. Câteodată se greșește împotriva altor echipe și e favorizată FCSB sau altă echipă. Greșelile de arbitraj generează astfel de declarații, iar aceste declarații nu pot face bine produsului.

Trebuie să vedem ce avem de făcut pentru a nu mai exista astfel de declarații. Vorbeam cu colegii mei și cu foști arbitri, iar părerile sunt împărțite. Ieri l-am văzut pe Dinu Gheorghe la ProSport LIVE și a zis că în fiecare an s-au făcut astfel de greșeli, la fel și foștii mei colegi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am constatat că la fiecare etapă există greșeli mari de arbitraj și am discutat cu cei de al CCA, am discutat cu domnul Deaconu, l-am întrebat de ce se întâmplă greșelile astea. Mi-a spus că programul este dificil și pentru ei. E presiunea media… Greșelile sunt omenești, nu cred că există rea credință… Noi nu știm foarte multe lucruri despre ceea ce se întâmplă acolo”, a mai adăugat Justin Ștefan.