Meciuri europene, 1-5 ianuarie 2023. Azi se joacă Lens – PSG. Acum sunt patru meciuri în Ligue 1

Începutul noului an este unul în forţă şi pentru iubitorii fotbalului. Chiar în primele două zile din 2023 se dispută partidele etapei a 17-a din Ligue 1. Apoi, miercuri, pe 4 ianuarie are loc prima etapă din acest an, cea cu numărul 15, din Serie A. Totodată, în perioada marţi, 3 ianuarie – joi, 5 ianuarie se joaca într-o singură manşă partidele din cadrul 16-imilor de finală din Cupa Spaniei. Toate meciurile din Ligue 1 şi Serie A vor putea fi urmărite pe micile ecrane pe cele trei posturi, Digi Sport, Orange Sport şi Prima Sport iar cele mai importante jocuri din Cupa Spaniei de asemeni.

Lens – PSG şi Inter – Napoli domină afişul partidelor care au loc în etapa a 17-a din Ligue 1 şi respectiv a 15-a din Serie A

Aşadar, separat de Premier League, care face subiectul unui blog special, avem în primele zile din 2023 etape complete în Ligue 1 şi Serie A precum şi jocurile din cadrul 16-imilor de finală ale Cupei Spaniei, cu prezenţa tuturor numelor grele din La Liga, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal sau FC Sevilla.

De departe cele mai interesante confruntări din etapele de campionat sunt Lens – PSG, duelul locurilor 2 şi respectiv 1 pe stadionul Felix Bollaert şi Inter – Napoli în Serie A, cu campioana de acum doi ani, gruparea milaneză, încercând sâ fie prima care să aducă o înfrângere echipei lui Luciano Spalletti în acest sezon, pe care, până acum, îl domină autoritar.

Cine transmite la TV Lens – PSG, Inter – Napoli precum şi celelalte partide din etapele 17 din Ligue 1 şi 15 din Serie A precum şi din 16-imile de finală ale Cupei Spaniei

Este din nou un adevărat regal oferit de cele trei televiziuni de sport iubitorilor fotbalului din România, care spre sfârşitul anului trecut au mai primit o veste excelentă, faptul că şi Orange TV a preluat începând cu data de 1 ianuarie transmisiunile în direct pentru campionatele din Franţa, Germania şi mai ales din Anglia, astfel că acum toatele cele trei canale de sport, Digi, Orange şi Prima, oferă acelaşi registru de jocuri.

Evident, alături de meciurile din Premier League, care sunt foarte urmărite, vor reprezenta puncte de atracţie indiscutabile meciurile cap de afiş din Ligue 1, Lens – PSG şi din Serie A, Inter – Napoli. Să nu uităm şi de cele câteva jocuri din 16-imile Cupei Spaniei, în care vor evolua Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid şi Valencia.

Duminică, 1 ianuarie

Ligue 1, etapa a 17-a

Angers – Lorient ora 16:00 (Digi Sport 3)

AS Monaco – Brest ora 16:00 (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

FC Nantes – Auxerre ora 16:00 (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Toulouse – Ajaccio ora 16:00 (Prima Sport 4)

Lyon – Clermont ora 18:00 (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Lens – PSG ora 21:45 (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 2 ianuarie

Ligue 1, etapa a 17-a

Strasbourg – Troyes ora 16:00 (Digi Sport 2, Prima Sport 1)

Lille – Reims ora 18:00 (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Montpellier – Marseille ora 20:00 (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Rennes – Nice ora 22:00 (Digi Sport 2, Prima Sport 1)

Marţi, 3 ianuarie

Cupa Spaniei, 16-imi

La Nucia – Valencia ora 20:00 (Digi Sport 2)

Cacereno – Real Madrid ora 22:00 (Digi Sport 3)

Miercuri, 4 ianuarie

Serie A, etapa 15

Salernitana – AC Milan ora 13:30 (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Sassuolo – Sampdoria ora 13:30 (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Spezia – Atalanta ora 15:30 (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Torino – Verona ora 15:30 (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

AS Roma – Bologna ora 17:30 (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2)

Lecce – Lazio ora 17:30 (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Cremonese – Juventus ora 19:30 (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Fiorentina – Monza ora 19:30 (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Udinese – Empoli ora 21:45 (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Inter – Napoli ora 2145 (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Cupa Spaniei, 16-imi

Intercity – FC Barcelona ora 22:00 (Digi Sport 3)

PSG, fără Messi şi Neymar în meciul de la Lens, Inter îl aruncă în luptă de la început pe belgianul Lukaku

Liderul din Ligue 1, PSG, a avut multe probleme în prima rundă de la reluarea campionatului, deşi a jucat pe teren propriu cu o echipă de pe locurile retrogradabile. A fost 1-1 până în minutul 95, când acelaşi Mbappe a marcat din penalty golul victoriei. La Lens, unde gazdele sunt neînvinse, va fi un examen greu, fără Messi, aflat încă în vacanţă şi

Foarte interesant este duelul de pe Giuseppe Meazza din Milano dintre şi liderul Serie A, Napoli. Echipa de la poalele Vezuviului nu a cunoscut eşecul în acest sezon şi pare a fi foarte greu de dat jos din postura de conducătoare de ierarhie. Diferenţa dintre cele două echipe la acest moment este de 11 puncte, Inter ocupând doar locul 5. Antrenorul lui Inter, Simone Inzaghi, care şi-a păstrat postul numai ca urmare a faptului că a promovat în optimile de finală ale Champions League dintr-o grupă cu Bayern Munchen şi FC Barcelona, spune că echipa sa e pregătită să înceapă anul cu dreptul şi îl va trimite pe teren, în atac, pe belgianul Romelo Lukaku, care nu a mai jucat de multă vreme în campionat, ca urmare a problemelor medicale.

Rennes – Nice şi Montpellier – Marseille, Salernitana – AC Milan şi AS Roma – Bologna alte meciuri interesante în etapa 17 din Ligue 1 şi respectiv etapa 15 din Serie A

Toate partidele din campionatele Franţei şi Italiei vor fi transmise în direct, aşa încât puteţi avea o plajă imensă de evenimente din rândul cărora să le alegeţi pe cele care le consideraţi mai interesante. În Ligue 1 alte două meciuri care promit sunt Montpellier – Marseille, care este un meci de tradiţie, dată fiind şi distanţa scurtă dintre cele două oraşe şi Rennes – Nice, cu bretonii opriţi după multe etape de invincibilitate la Reims.

Milan merge la Salerno, stadion de unde nu are numai amintiri plăcute şi unde îl va avea ca adversar pe unul dintre cei mai buni portari din lume, mexicanul Ochoa. La Milan va apăra în continuare Tătăruşanu, problemele lui Maignan fiind nerezolvate nici după două luni. Interesant va fu şi meciul de pe Olimpico din Roma, unde vine Bologna.