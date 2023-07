Lili Sandu a uimit pe toată lumea. Ce a spus despre Florin Piersic în emisiunea lui Cătălin Măruță

Lili Sandu și colegii ei de la ”Vorbește Lumea”, Shurubel și Bogdan Ciudoiu au fost invitați joi în emisiunea ”La Măruță”, fiind supuși probei cu sosurile iuți. De această dată, nu Cătălin Măruță a adresat întrebările, invitații fiind lăsați să-și scrie unul altuia câte două întrebări.

Lili Sandu, declarație surprinzătoare despre Florin Piersic

Lili Sandu a primit de la Bogdan Ciudoiu o întrebare la care a oferit un răspuns ce a stârnit o mare curiozitate, Florin Piersic. Prezentatoarea i-a lăsat fără cuvinte pe cei din jur și nu a dezvăluit din prima la ce a făcut referire. În cele din urmă, a citit ce scrie pe foaie.

”Care este cel mai sexy bărbat din România?”, a fost întrebarea adresată de Bogdan Ciudoiu lui Lili Sandu, ea numindu-l pe marele actor Florin Piersic inițial, după care pe Sebastian Stan. Totuși, în viziunea sa inteligența este mult mai atrăgătoare.

”Am zis Florin Piersic pentru că… da. (n. red citește întrebarea) Care este cel mai sexy bărbat din România? Am zis Florin Piersic pentru că fiecare înțelege sexy prin… eu înțeleg sexy prin inteligență, dar am zis că ziceți că mă duc prea departe, am zis să vă dau două variante. Sunteți mulțumiți?”, a spus Lili Sandu în emisiunea ”La Măruță”.

Artista a înlocuit-o pe Adela Popescu. Înainte de a modera emisiunea de pe Protv, toți trei aveau alte ocupații. Shurubel și Bogdan Ciudoiu erau prezentatori la radio.

În schimb, Lili Sandu era cunoscută publicului doar ca actriță și artistă. În ultimii ani, însă, cariera lui Lili Sandu în muzică nu se mai bucură de succes, dar nici cea în actorie. La începutul anilor 2000, Lili Sandu avea piese fredonate de mulți români, precum ”Aproape de tine” sau ”Lee lee”.

Viața personală a lui Lili Sandu

Pe plan personal, . Alături de acesta are un fiu. Deși multă lume nu are încredere în povestea lor de dragoste, Lili Sandu a decis să nu mai pună preț pe gura lumii.

”Bineînțeles că, atunci când am aflat, primul gând a fost: „oare ce va spune lumea? Apoi, eu am crezut că este o diferență prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Însă ne-am dat amândoi seama că nu simțeam deloc această diferență de vârstă.

Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații. Așa că am decis să nu ne gândim ce vor spune vecinii, oamenii. O perioadă, am ținut relația departe de ochii celorlalți, știau doar familiile noastre. El locuia la New York, a mai făcut un drum pentru a-și rezolva lucrurile, și apoi am revenit amândoi”, a declarat Lili Sandu pentru