Lina Chirilă, concurentă în echipa lui Cătălin Scărlătescu la Chefi la cuțite, are o poveste dramatică: „Nici n-am vrut să mă duc la înmormântarea lui”

Emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1 aduce în fața telespectatorilor nu doar rețete culinare care mai de care mai apetisante, ci și povești de viață impresionante, unele dintre ele de-a dreptul tulburătoare.

Lina Chirilă, povestea unei femei luptătoare

O astfel de poveste au putut vedea cei din fața micilor ecrane atunci când au cunoscut-o pe Lina Chirilă, concurentă în

Femeia i-a făcut să lăcrimeze pe jurați cu drama prin care a trecut, una din care cu siguranță au de învățat multe doamne și domnișoare.

Lina s-a născut într-o familie modestă din județul Neamț, fiind nevoită să se căsătorească pe când era doar o copilă. Era minoră când și-a unit destinul cu fostul ei soț, care între timp s-a stins din viață, iar acea căsnicie o va regreta toată viața, după cum chiar dânsa a povestit în videoclipul de prezentare din

Lina a suferit mult din cauza fostului ei soț, care în noaptea Revoluției a încercat chiar s-o omoare cu un cuțit. Femeia e văduvă de 12 ani, iar când bărbatul i-a murit a simțit momentul ca pe o eliberare.

„Sunt tocmai din Roman, județul Neamț. M-am născut într-o familie cu opt copii, frați. După ce am făcut 10 clase, nu m-am mai dus la școală. A venit omul meu și m-am căsătorit, la 16 ani și 5 luni m-am căsătorit. Am avut o viață tumultoasă. Am fost bătută și cu cuțitul la gât, mi l-a pus omul meu în noaptea de Revoluție și nu m-am dat bătută”, este descrierea pe care și-a făcut-o concurenta lui Scărlătescu.

Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu, văduvă de 12 ani

În urma căsătoriei cu fostul ei soț a rezultat un băiat pe care l-a crescut mai mult singură, iar despre feciorul ei a zis că îl iubește necondiționat, că e lumina ochilor ei.

„Dacă nu învățam, nu lucram 17 ani în Italia. Mi-am făcut și eu trei apartamente în curte la mine. I-am făcut băiatului vilă cu două etaje. Lângă el, mi-am făcut și eu cât să nu mă duc să necăjesc băiatul.

16 ani am lucrat și în România. Sunt văduvă de 12 ani, nici nu am vrut să mă duc la înmormântarea lui, n-am trăit bine cu el”, a adăugat Lina Chirilă.