Lino Golden a ajuns la spital! Artistul are probleme cardiace?

Lino Golden este unul dintre cei mai iubiți artiști din generația tânără, trapper-ul având sute de mii de fani pe conturile ei de socializare. Doar că, de curând, el i-a îngrijorat pe urmăritorii săi cu o postare de pe patul de spital.

Lino Golden a ajuns la spital! Ce a pățit artistul

Lino Golden a ajuns, ieri, pe 8 ianuarie 2022, la spital, cântărețul postând pe contul său de socializare o imagine cu el înfășurat de cabluri de la diverse aparate medicale, multe dintre acestea fiind cele care îi monitorizează ritmul cardiac, lucru care i-a îngrijorat pe fanii artistului.

Mai mult, postarea lui Lino Golden, una care nu explică ce probleme de sănătate are, are și un mesaj care dovedește că Lino Golden nu se simte prea bine. ”În timp ce voi vă distrați”, este textul ce însoțește imagine apostată pe contul lui de socializare.

Și, chiar dacă fanii i-au scris, Lino Golden nu a revenit cu niciun fel de lămuriri suplimentare cu privire la starea lui de sănătate, urmând, probabil, să explice ce s-a întâmplat cu el atunci când se va simți mai bine.

Lino Golden, transformări fizice spectaculoase

prin transformări fizice spectaculoase, artistul suportând chiar și o operație estetică. Intervenția estetică, făcută pentru a scăpa de pielea care îi rămăsese după ce a slăbit câteva zeci de kilograme l-a lăsat și cu niște cicatrici, acoperite ulterior cu tatuaje realizate cu măiestrie.

„La 16 ani aveam 100 de kg, atunci am luat hotărârea că trebuie să slăbesc. Țin minte că Alex Velea mi-a spus că nu mă va mai ajuta să slăbesc, când m-a prins că nu mă țineam de dietă cu adevărat. (…) Atât dieta pe care o țineam, cât și sportul intens m-au ajutat să slăbesc foarte mult. După prima lună, diferența s-a văzut, atât în oglindă, cât și pe cântar: am reușit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme”, povestea Lino Golden.

Acum câteva luni, pentru a serba un an de la transformările radicale prin care a trecut, , dar și un mesaj optimist, dedicat celor care, ca și el, vor să lupte pentru a fi într-o formă fizică cât mai bună.

”Aproape 1 an de la operatie și mă simt mai sigur pe mine ca niciodată. Toată lumea mă întreabă de cicatrici… Nu îmi este rușine de ele, sunt mândru de mine că am dat 30 kg jos, singur, alergând în parc zi de zi și schimbându-mi stilul de viață. Să credeți mereu în voi și să nu vă fie rușine de cum arătați”, a fost mesajul lui Lino Golden de acum câteva luni.

Lino Golden, scandal cu Alex Velea. Artistul, implicat în controverse serioase

Lino Golden, lansat în lumea muzicii de Alex Velea, a decis, în urmă cu ceva vreme, să renunțe la colaborarea pe care o aveau, iar despărțirea dintre ei a fost una cât se poate de dificilă. Ba chiar, prin intermediul rețelelor de socializare și a presei, cântărețul Lino Golden nu a ezitat să arunce cuvinte grele în direcția lui Alex Velea și a Antoniei.

„Una dintre probleme e că ei și-au dorit să rămână în Golden Boy Society doar noi trei: eu, Lino și Mario. De la început, și Lino, și Mario, au știut dorința mea de a-i ajuta și pe alții să-și îndeplinească visul. Însă Lino și Mario când au dat de faimă și atenție au uitat de aceste lucruri. Prin acțiunile lor au dat dovadă că nu mai vor să facă parte din Golden Boys Society.

Punctul culminant a fost atunci când ei m-au obligat să investesc în anumite proiecte ale lor în care eu nu am crezut”, spunea Alex Velea în momentul în care a explicat despărțirea muzicală de Lino Golden și de Mario Fresh.

Replica artistului Lino Golden nu a întârziat. „Oameni care par/pozează în bunătate și decență și lucruri frumoase pe exterior și pe dinăuntru sunt total opus. Îi știți și voi?”, a scris Lino Golden, pe contul său de socializare.