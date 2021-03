Live Blog CTP, invitatul lui Ovidiu Ioaniţoaia: “Nu am fost de acord cu declaraţiile lui Ţiriac despre DNA”

Cristian Tudor Popescu este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia, în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” de pe gsp.ro, unde va aborda mai multe subiecte.

Printre subiecte, CTP va vorbi despre Gigi Becali, Simona Halep, Ion Țiriac sau Ilie Năstase, făcând mai multe dezvăluiri necunoscute despre aceștia.

Live Blog CTP, invitat la Ovidiu Ioanițoaia

CTP: „Îmi amintesc urmele lăsate de cauciucuri. A părăsit pozția de pe culoar și a ajuns într-un șanț, dar urmele nu erau de frână, mașina s-a dus fără niciun fel de intervenție. Impactul i-a adus moartea, avea mult mai multe probleme de sănătate decât știam eu, spre exemplu, precum o boală de inimă.

E mult senzațional, nu aveau cum să nu apară speculații despre el. Au fost destule lucruri, nu știu de unde a avut bani.

Toată lumea de la Adevărul avea acțiuni acolo, până la urmă nu am vândut nimic persoanelor de tip Vîntu sau mai știu eu, cine.

Ovidiu Ioanițoaia: L-ați cunoscut, a fost un mare gazetar?

CTP: Știa foarte bine să facă un ziar și ținea la calitate.

O.I: Cu cine îl puteți compara?

CTP: Nu mai există ziarele dinainte de 90, nu am cum să-l compar, poate cu dumneavoastră, pentru că Gazeta încă scoate ziare.

Nu mai sunt în niciun raport cu domnul Dinescu, nu vreau să vorbesc mai mult.

O.I: Mai aveți obiceiul de a citi ziarul, de a simți ziarul în mână?

CTP: Nu am mai citit din 2011 nicio literă de ziar tipărit.

O.I: Tenisul e un sport scump, erați dintr-o familie care își permitea?

CTP: Nu, sunt unii dintre puii lui Țiriac și Năstase și împreună cu mulți copii, după fenomenul Năstase Țiriac am început să joc tenis. Primele mingi le-am lovit în curtea școlii. Pe vremuri, erau Neptun și Pluto, produse la Reghin, erau grele, rigide. E o diferență ca între tricicletă și Mercedes.

O.I.: Mai jucați tenis?

CTP: Da, uneori chiar în fiecare zi. E una dintre cele mai mari plăceri ale mele, joc și cu tineri, de 35-40 de ani. Sunt antrenori de tenis, foști jucători. Îi mai bat, din când în când, spre stupoarea lor.

O.I: Cu Țiriac și Năstase ați jucat?

CTP: Da, am record pozitiv cu Țiriac. L-am bătut de două ori. El juca cu Raluca Sandu. I-am dat o lovitură aproape de linie, s-a uitat la Raluca și a întrebat-o dacă e bună mingea, iar ea i-a spus că da. Avea o rachetă roșie Head Prestige, pe care a luat-o și pe care a dat-o de un stâlp până când a distrus-o. I-am cerut după să mi-o dea mie, încă o mai am și acum.

CTP: Eu am un sentiment de respingere pentru vânătoare, nu concep acest lucru. Se întâmpla acum 20 de ani, după ce s-a întors din Tanzania, am jucat un meci la simplu cu el, pe terenul său personal. Am jucat un meci lung cu el.

CTP: Eu nu am fost de acord cu el în declarațiile pe care el le-a dat împotriva DNA-ului. Mi-a fost foarte greu să scriu, să iau poziție atunci. El a fost idolul meu, am fost băiatul lui de meci, i-am mirosit ciorapii în vestiar.

După a venit cu alte declarații, că Djokovic nu trebuia eliminat că turneul pierde bani, asta după ce a lovit acea arbitră cu mingea, cea care a căzut. Dacă era alt jucător acolo, nu îl elimina?

