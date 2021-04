În perioada 29 aprilie – 9 mai are loc unul dintre cele mai puternice turnee de tenis feminin din circuitul WTA, turneu de 1000 de puncte, Mutua Open Madrid, aflat la cea de a 12-a ediţie şi care este proprietatea omului de afaceri român Ion Ţiriac.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Programul 64-imi WTA Mutua Madrid Open

Joi, 29 aprilie

Jimenez Kasintseva – BERTENS 4-6, 0-6

4-6, 0-6 KERBER – Vondrusova 7-6, 6-1

– Vondrusova 7-6, 6-1 Svitolina – TEICHMANN 6-2, 4-6, 6-7

6-2, 4-6, 6-7 KVITOVA – Bouzkova 6-2, 2-3 retragere

– Bouzkova 6-2, 2-3 retragere Şvedova – JABEUR 2-6, 3-6

2-6, 3-6 Putinţeva – KONTA 4-6, 2-6

4-6, 2-6 Badosa – Krejcikova

Barty – Rogers

Kudermetova – Vesnina

Hsieh – Zidansek

Kozlova – Siegemund

Riske – Swiatek

BOGDAN – Sevastova

Martic – Pera

Mladenovic – Bencic

Kovinic – Stephens

Vineri, 30 aprilie

Alexandrova – Azarenka

BEGU – Kasatkina

Doi – Osaka

Kuzneţova – Ostapenko

Linette – Zheng

Mertens – Zhang

Pavliucenkova – Keys

Pegula – CÎRSTEA

Ka. Pliskova – Gauff

Sabalenka – Zvonareva

Sakkari – Anisimova

Sorribes Tormo – HALEP

Stojanovic – Kontaveit

Tomljanovic – Rîbakina

Wang – Muchova

Brady – W. Williams

Garbine Muguruza s-a retras de la WTA Madrid

UPDATE, 29 aprilie, ora 16:03 / Jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, locul 13 WTA, s-a văzut nevoită să se retragă din turneul de la Madrid din cauza problemelor medicale.

Sportiuva de 27 de ani s-a accidentat la coapsa stângă la Charleston și în ciuda eforturilor nu s-a putut reface la timp pentru a juca în capitala Spaniei. Muguruza, care se afla pe cealaltă parte de tablou față de Simona Halep, trebuia să joace în runda inaugurală cu americanca Sloane Stephens. Locul ibericei a fost luat, ca lucky loser, de muntenegrenca Danka Kovinic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Turneul se reia după o pauză de un an

Turneul are şi o variantă masculină, doar că întrecerile nu sunt în paralel, la băieţi, unde va fi ediţia cu numărul 19, competiţia având loc în perioada 2-9 mai. Totalul premiilor la masculin este de 3.226.225 euro, iar la feminin premiile cumulează suma de 2.549.105 de euro.

Mutua Open Madrid se reia după o pauză de un an din motive de pandemie. Câştigătoarea turneului feminin este recompensată cu un cec în valoare de 315.160 euro, iar finalista va primi 188.000. 12.665 este suma pe care o primeşte fiecare jucătoare care începe turneul pe tabloul principal din faza 64-imilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka printre favorite

Dintre numele mari din circuitul feminin sunt prezente liderul mondial Ashleigh Barty, care vine după succesul de la Stuttgart, Simona Halep, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Kiki Bertens, câştigătoarea din ultima ediţie, în 2019.

Sunt însă şi absenţe importante, în frunte cu Serena Williams, Bianca Andreescu, Sofia Kenin şi pentru gazdele spaniole o mare lovitură este faptul că jucătoarea lor numărul 1, Garbine Muguruza, nu va fi prezentă, acuzând probleme medicale de ultimă oră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patru jucătoare din România pe tabloul principal

Dintre jucătoarele din România patru se află pe tabloul principal, Jacqueline Cristian nereuşind să depăşească nici măcar primul tur al calificărilor. În afara Simonei Halep Sorana Cîrstea, recenta învingătoare la Istanbul, a primit un wild-card, iar Irina Begu şi Ana Bogdan au intrat din calificări.

Simona Halep o va întâlni vineri, 30 aprilie, în primul tur, pe reprezentanta gazdelor Sorribes Tormo, în aceeaşi zi urmând a intra pe teren şi Irina Begu, în compania Dariei Kasatkina, şi Sorana Cîrstea, meci foarte greu cu puternica americancă Jessica Pegula. Doar Ana Bogdan a fost programată joi, 29 aprilie, urmând a o înfrunta pe letona Anastasija Sevastova.

ADVERTISEMENT

Simona Halep, două succese şi două finale pierdute la Madrid

La Madrid Simona Halep se simte efectiv ca la ea acasă, pentru că a reuşit să câştige două ediţii consecutive, în 2016 şi 2017 şi a mai jucat alte două finale, în 2014, pierdută în faţa Mariei Şarapova şi în 2019, ultima care a avut loc, în faţa lui Kiki Bertens.

Jucătoarea noastră a declarat că îşi doreşte mult să adauge al treilea succes în turneul lui Ion Ţiriac. Simona a ajuns săptămâna trecută până în semifinale la Stuttgart, unde a fost învinsă clar, cu 2-0, de către Aryna Sabalenka. ”Mă simt bine şi sunt fericită că sunt la Madrid. Aici jocul meu arată bine şi nu am ce să cer mai mult. La Madrid am avut rezultate grozave, iar condiţiile de joc sunt foarte bune. Mă simt ca acasă, este un turneu bun şi de fapt am aşteptat doi ani să mă întorc”.