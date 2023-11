Liviu Ciobotariu, dărâmat după FC U Craiova – Sepsi 2-1: „Noi jucăm doar o repriză”

Antrenorul covăsnenilor își explică greu meciul făcut de echipa sa, mai ales că Sepsi a avut o primă repriză bună, în care a reușit să înscrie și să pună mai multe probleme la poarta oltenilor.

Liviu Ciobotariu, dărâmat după FC U Craiova – Sepsi

după înfrângerea suferită de Sepsi pe terenul lui FC U Craiova: „În prima repriză ne-am mișcat mai bine, dar prima le-a aparținut lor.

Sunt inexplicabile greșelile pe care le-am făcut, nu aveam voie să le facem niciodată, am primit două goluri asemănătoare. Nu am fost agresivi la mijloc, adversarul a pasat cu lejeritate, a dus mingea la margine și ne-a creat apoi probleme.

E greu de explicat când iei gol în prelungiri. Mă așteptam la mai mult de la echipa mea. Noi jucăm doar o repriză. Lucrurile nu au fost în regulă. Nu înțeleg de ce nu am mai pasat între linii în repriza a doua”.

„În prima am avut ocazii, în a doua ne-am blocat, am greșit multe pase. Am făcut greșeli mari. Am spus că aveam mari așteptări, au fost 2 săptămâni în care echipa a arătat foarte bine, când a venit examenul oficial nu am arătat bine.

Devine o situație grea, sunt multe echipe apropiate ca număr de puncte. Mă refer la noi, Voluntari, U Clj, Oțelul. Lupta va fi foarte grea. Mai sunt multe meciuri de jucat, dar dacă nu aduni puncte devine îngrijorător.

În momentul de față trebuie să ne pregătim mult mai bine, să facem mai mult în antrenament, să exersăm finalizările, construcția, trebuie remediate erorile pe fază defensivă. Au fost greșeli de copii și juniori”, a mai spus „Ciobi”.

„Am avut penalty!”

la finalul meciului, fiind dezamăgit de rezultatul final, însă este de părere că echipa sa a avut un penalty neacordat de arbitru: „Repriza a doua a fost una modestă din partea noastră și s-a ajuns unde s-a ajuns. E dezamăgitor unde ne aflăm acum. Nu știu ce nu a funcționat azi. Până la urmă, și un egal era pozitiv.

Trebuie să analizeze prestația noastră cine e în măsură și noi trebuie să încercăm să reparăm situația și să ne îmbunătățim evoluția. Toată lumea e dezamăgită în vestiar, toți sunt cu capul în pământ”.

„Am simțit că m-a călcat cineva pe tendon. Domnul arbitru a spus că am căutat contactul, dar eu nu am ochi la spate. A fost un atac imprudent și neglijent al adversarului cred eu. E penalty clar

Trebuie să o scoatem la capăt. Am avut două săptămâni, ne-am pregătit, Mister chiar ne-a lăudat după antrenamente. Dar degeaba, dacă nu ne iese nimic pe teren”, a mai spus Cosmin Matei.