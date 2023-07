Liviu Ciobotariu, încântat de alegere: „Trebuia să vin la Sepsi să iau un trofeu”

Liviu Ciobotariu a cucerit primul trofeu din cariera de antrenor, la primul meci oficial pe banca lui Sepsi. Covăsnenii împotriva campioanei Farul. Este al doilea astfel de trofeu din istoria clubului finanțat de Laszlo Dioszegi.

Liviu Ciobotariu, încântat de alegerea de a veni la Sepsi: „Este o seară minunată”

Liviu Ciobotariu a fost prezentat oficial la Sepsi la începutul lunii iunie. Înainte de primul meci oficial al noului sezon, împotriva Farului, Sepsi a efectuat un stagiu de pregătire în Austria. pe banca lui Sepsi este cucerirea trofeului Supercupei României.

Antrenor din 2006, Liviu Ciobotariu a cucerit primul trofeu din cariera de „principal” după triumful lui Sepsi. „Vreau să spun că este o seară minunată. Este primul trofeu din cariera mea de antrenor. Vreau să le mulțumesc jucătorilor.

Am făcut un joc bun. Glumeam cu ei și spuneam că trebuia să vin la Sepsi ca să iau și eu un trofeu. Ei sunt actorii principali. Au fost receptivi la tot ce am pregătit. Ca joc, am început ezitant, după care ne-am intrat în ritm. Am avut și șansă. La fotbal așa e, dacă ești bine organizat, ai și șansă. Sunt fericit.

Am depășit cu bine primul joc al sezonului. Important e să ne menținem linia. Sunt bucuros. Am fost inspirat că am început cu el, cu Ion Gheorghe. Am încredere totală în el. Mă bucur că ne-au ieșit lucrurile”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu a anunțat obiectivul lui Sepsi: „Vrem să ajungem în play-off”

La finalul partidei, Liviu Ciobotariu le-a mulțumit fanilor care au făcut deplasarea pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești. Ulterior, antrenorul a anunțat că Sepsi are ca obiectiv accederea în play-off, dar și un parcurs cât mai bun în Conference League.

„Vreau să mulțumesc suporterilor care au fost la stadion. Le-am făcut o bucurie. Mă simțeam obligat moral, dar fără jucători nu aș fi putut să fac nimic. Vreau să mizez pe omogenitate. În momentul de față, ne mai dorim un jucător. Lista este completă, dar depinde de situație. Avem nevoie de jucători.

Noi ne dorim să terminăm cât mai sus în clasament. Am avut o discuție cu jucătorii. Îmi doresc să repetăm performanțele și îmi doresc să terminăm cât mai sus în clasament. Îmi doresc să mergem cât mai sus în Conference. Vrem să ajungem în play-off”, a spus Liviu Ciobotariu.

Ce spune Liviu Ciobotariu despre Cristiano Bergodi la Rapid: „Mă bucur!”

Rapid a rămas fără antrenor după plecarea lui Adrian Mutu la Neftchi Baku. Cristiano Bergodi este favorit să preia banca giuleștenilor. Liviu Ciobotariu consideră că mutarea este oportună pentru antrenorul italian.

„Dacă este reală, mă bucur pentru Cristiano (n.r. Bergodi, la Rapid), care este un antrenor bun. Este un antrenor mare, merge la un club mare. La joc vom vedea, va trebui să ne revenim din punct de vedere fizic”, a încheiat Liviu Ciobotariu.