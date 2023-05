Liviu Ciobotariu știe care a fost momentul decisiv în U Cluj – FC Voluntari 2-3: ”Nu cred că mai puteam să revenim”. Cum a reacționat Ioan Ovidiu Sabău

Întâlnirea de pe Cluj Arena a avut o , cu multe răsturnări de scor și cu o eliminare prematură a lui Florin Ilie. În urma acestui eșec, ”șepcile roșii” au intrat serios în hora retrogradării.

Liviu Ciobotariu, supărat pe jucători după U Cluj – FC Voluntari 2-3

La finalul partidei U Cluj – FC Voluntari 2-3, din etapa a 6-a a play-out-ului din SuperLiga, antrenorul Liviu Ciobotariu a mărturisit că momentul cheie al jocului l-a reprezentat ratarea lui Mamadou Thiam la scorul de 2-1 pentru gazde.

”O victorie foarte importantă pentru noi, ceea ce înseamnă poziția din clasament și moralul echipei. Am trecut de la extaz la agonie, de la agonie la extaz. A fost un joc spectaculos, au fost momente decisive în joc. Sunt supărat pe jucători pentru că am primit două goluri în superioritate numerică.

Un meci bun și îi felicit pe băieți, de la 1-2 să revenim la 3-2. A mai fost un moment extrem de important în acest joc, dacă Thiam marca la 2-1, nu cred că mai puteam să revenim, cu toate că am controlat jocul. Am avut superioritate numerică încă din primele minute și era clar că noi am dominat și ne-am creat situații de a marca.

Am întâlnit un U Cluj foarte bine organizat, ne-a fost greu să le desfacem apărarea, au stat foarte bine. Am avut momente de inspirație și aici mă refer în special la Florea, care a marcat două goluri.

O victorie foarte importantă pentru noi, nu cred că U Cluj a pierdut un meci pe teren propriu aici la Cluj. Este o echipă foarte puternică, foarte grea. Chiar și în 10 oameni ne-a pus foarte multe probleme”, a declarat Ciobotariu.

Ce l-a nemulțumit pe Sabău în eșecul cu FC Voluntari

De partea cealaltă, Ioan Ovidiu Sabău consideră că momentul cheie al întâlnirii a fost eliminarea rapidă a lui Florin Ilie, dar a ținut să-și laude jucătorii pentru efortul depus, mai ales că .

”Ca joc, am început destul de bine, dar a venit acea greșeală, acea eliminare. Am revenit în joc, cu efort, am intrat cu 2-1 la pauză. A doua repriză, puține ocazii de a marca. Au avut câteva situații cei de la Voluntari.

Am cedat destul de ușor, mai ales zonele laterale. Ei au avut posesia. Noi am venit după meciul de Cupă, în care am făcut un efort foarte mare. Vreau să-i laud pe jucători pentru că au făcut un efort extraordinar.

Situația se complică, mai avem trei finale, sperăm să ne refacem, să refac toți jucătorii, pentru că e un lot destul de subțire din punct de vedere numeric. Se vede o oboseală la unii dintre ei”, a spus Sabău.