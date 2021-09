Liviu Vârciu a arătat chipul fiului său. Cu cine seamănă băiatul prezentatorului de la Antena 1 

Prezentatorul și-a botezat fiul în urmă cu un an, însă abia acum îi organizează un party pe măsură. Cu această ocazie le-a arătat celor de acasă și chipul copilului.

Cântărețul și este tare mândru de copilul în vârstă de numai un an, pe care-l numește „moștenitorul său”.

Liviu Vârciu a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că a luat decizia de a-l prezenta lumii tocmai acum pentru că a trecut peste etapa de un an.

Liviu Vârciu, petrecere fastuoasă pentru botezul fiului său

În seara zilei de vineri, 17 septembrie 2021, vedeta are 250 de invitați la restaurant, acolo unde cunoscuții se vor distra pentru .

Distracția va fi întreținută de nume grele din industria muzicală, așadar actorul și prietenii apropiați vor petrece, cu siguranță, până târziu în noapte.

„E greu tare cu doi copii. Gata cu copiii. (…) Sunt bonă, cum e bărbatul modern”, a spus Liviu Vârciu în show-ul „Acces Direct”, de la Antena 1, scrie .

Cu cine seamănă fiul lui Liviu Vârciu, Matei

Băiatul seamănă foarte mult cu artistul, care a dezvăluit că are un sprijin important în persoana mamei sale, care stă alături de ei. În plus, copilul are trăsături și de la regretatul frate al cântărețului.

„E acolo. Și la frunte, și la nervi un pic. De ce Matei? I-am spus Liviu Vârciu că mi-am dorit eu, că am și eu băiatul meu, urmașul meu.

După care m-m gândit că poate se întâlnește cu unu care nu e fanul meu, știi? Și atunci am zis să-i dau o șansă. Anda a spus să-i punem numele Matei, că e un nume de sfânt.

Uite, întreabă-l pe băiatul lu Ștefan Bănică sau al lui Florin Piersic. Vezi dacă chiar le-a fost ușor în viață…”, a mai completat artistul, mai arată sursa citată.

În altă ordine de idei, Liviu Vârciu a mai menționat faptul că nu-și mai dorește alți copii. Moderatorul o are pe Carmina, din relația cu Ami Teiceanu. Cu Anda Călin îi are pe Anastasia (4 ani) și Matei (1 an).