Liviu Vârciu a împlinit 42 de ani! De ziua lui se gândește la fratele mort: „Am terminat cu prostiile”

Liviu Vârciu e pe val la 42 de ani. Se declară un bărbat împlinit, maturizat, cu visuri măreţe, dar pe punctul de a se îndeplini. Dar înainte de toate este un bărbat asumat și care nu ascunde că suferă și acum când se gândește la fratele său.

Liviu Vârciu, la 42 de ani: o viaţă cu suişuri şi coborâşuri. Le-a depăşit pe toate, iar acum simte că a primit chiar mai mult decât şi-a dorit de la viaţă

Liviu Vârciu a trăit până acum din banii altora şi nu se sfieşte să recunoscă asta. A muncit din greu ca să-şi plătească datoriile, dar nu se sfieşte să recunoscă că va face altele. Şi-a îndeplinit un vis, să aibă propriul film, dar nu se sfieşte să recunoască că profitul nu a fost pe măsura aşteptărilor. Cu toate astea, nu se dă bătut. Mai face un film, de data asta şi cu actori mari de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

Liviu Vârciu, la 42 de ani, a trăit în 42 de ani cât alţii în zece vieţi. A avut urcuşuri şi coborâşuri, dar toate l-au ajutat să devină omul de astăzi. Liviu Vârciu dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cine e persoana căreia îi datorează tot şi de ce, ziua lui de naştere este în fiecare an umbrită de tristeţe. Nu se declară un tată model, dar face tot ce poate pentru copiii lui. Şi da, îşi doreşte să fie din nou tată, dar în niciun caz bunic.

Liviu Vârciu face 42 de ani: ”Nu vreau să fiu morocănos de ziua mea”

Cum îţi petreci ziua de naştere, ştiu că îţi doreai o petrecere mare, dar ai avut ceva probleme de sănătate?

ADVERTISEMENT

– Chiar mă bucur că ai întrebat şi vreau să rezolvăm asta cu pentru că am văzut în presă toate tâmpeniile. Mi-au pus o poză de acum doi ani când aveam eu perfuzie în mână. Am fost doar răcit, am făcut test Covid, test gripă, nu am, a fost o simplă şi banală răceală care a ţinut un pic mai mult şi ţine şi astăzi văd. Da, trebuia să fac o petrecere mare, doar că starea mea de sănătate nu e chiar cea mai bună.

Nu vreau să fiu morocănos de ziua mea, deci nu o să fac petrecere mare. Sărbătoresc acasă, am venit la prietenul meu cel mai bun care are grijă de imaginea mea de 30 de ani, să mă tund, să mă fac „gigea”. Am mâncat, mă duc să-mi înregistrez o bandă pe magnetofon pentru că e singurul lucru care mă relaxează maxim, după care sunt acasă. Poate trec nişte prieteni de familie sau finii mei pe la mine şi dacă mă simt mai bine, săptămâna viitoare închiriez un restaurant şi fac un party aşa cum trebuie făcut.

ADVERTISEMENT

Cine ţi-a spus primul „la mulţi ani” la 42 de ani?

– Nevastă-mea, bineînţeles.

Liviu Vârciu: ”Copiii s-au pregătit foarte frumos să-mi mănânce prăjitura”

Copiii ţi-au pregătit vreun cadou, te-au surprins cumva?

– Copiii s-au pregătit foarte frumos să-mi mănânce prăjitura, fii-mea a zis că se trezeşte la 12 să mănânce tort. Iar fata mea cea mare a venit azi noapte la ora 12, să-mi ureze „La mulţi ani” şi să mă ia în brațe. A fost foarte frumos din partea ei şi prietenii mei apropiaţi. Mă bucur că încă primesc sute de mesaje şi de telefoane, asta înseamnă că încă mai apar la televizor, că dacă nu o să mai apar, nu ştiu dacă mă mai sună cineva.

Îţi aminteşti cum erau aniversările tale în copilărie? Îţi făcea mama ta un tort special?

– Da, mama a ţinut tot timpul să ne facă zilele de naştere şi mie şi frăţiorului meu, Dumnezeu să-l ierte. Pentru că el era născut pe 21, făceam toţi odată. Eu pe 17, mama pe 18 şi el pe 21 (n.red., martie ) şi tot timpul făceam petreceri mari, dar de când s-a întâmplat cu fratele meu nu mai petrecem ca înainte. Şi de când eram holtei, făceam petreceri mari, iar acum fac petreceri cu familia acasă, e mai bine cred.

ADVERTISEMENT

Liviu Vârciu, la 42 de ani, tot cu gândul la fratele său: ”Fac un şpriţ şi de ziua lui”

Aşadar fiecare aniversare e un prilej de bucurie pentru tine, dar e o bucurie cu gust amar pentru că îţi aminteşti mereu de evenimentul trist cu fratele tău…

ADVERTISEMENT

– Îţi dai seama că nu e chiar un moment de bucurie, dar de fiecare dată fac un şpriţ şi de ziua lui pentru că ştiu că de acolo ne urmăreşte şi mă susţine în tot ce am făcut până acum.

Te simţi împlinit la 42 de ani? Ai copii, casă, căţel, cum te-a prins această vârstă?

– Cum cred că orice bărbat matur visează. Am terminat cu prostiile, mi-am făcut o familie, am trei copii sănătoşi, mă bucur de fiecare moment alături de ei, am o carieră bună. Am făcut filmul mult visat pentru că am vrut să fac film. Anul acesta vreau să fac şi partea a doua de „Zăpadă, ceai şi dragoste”, televiziunea merge, am început să cânt din nou cu L.A., deci m-a prins bine 42.

Cât de mare a fost satisfacţia când ţi-ai îndeplinit un vis, să ai un film în cinematografe şi pe Netflix?

– Cea mai mare satisfacţie sunt copiii, dar după copii asta e. Este o realizare foarte mare, e visul meu de când eram mic să mă văd în cinematografe. Mai ales că am avut puterea să-l produc şi e filmul meu, alături de o echipă şi de un casting foarte bun şi de un regizor foarte talentat care m-a ajutat foarte mult, Cătălin Bugean.

Liviu Vârciu a investit toţi banii în filmul mult dorit, dar recunoaşte că profitul n-a fost pe măsura aşteptărilor

Ştiu că ai investit foarte mult în film, atât banii tăi, cât şi ai altora şi te aşteptai la un profit pe măsură. Ai câştigat din film aşa cum îţi erau aşteptările?

– Nu, pentru că, din păcate, l-am dat exact în pandemie, iar în pandemie mi-au oprit filmul de două ori în cinematograf. A mers în schimb bine pe Netflix, am avut cele mai bune cifre pentru că oamenii au stat acasă şi ne-au urmărit. Încasările mi-au plătit factura, ceea ce înseamnă că n-am pierdut. E un mare câştig pentru mine, fiind primul meu film, să ies pe zero.

Chiar am avut ceva profit, ceva bănişori au fost, nu zeci de mii de euro, dar ceva bănuţi tot au fost profit. Eu m-am bucurat şi la o mie de euro că am scos-o peste. Bineînţeles, nu puteam să am acest film dacă nu mă ajutau actorii care au venit benevol. Şi pentru partea a doua am promis că le plătesc fără să negociez.

”Fac un film de stă mâţa în coadă”

Ştiu că te-ai gândit şi la o sumă de care ai nevoie pentru următorul film, care ar fi aceea?

– Eu nu aberez ca şi colegii mei care au mai făcut filme şi au spus că au băgat milioane de euro în film. Eu spun că, cu 350.000 de euro, maxim 400.000 de euro, eu fac un film de stă mâţa în coadă, cu efecte şi cu actori de la Hollywood.

Îţi doreşti pe cinema anume de la Hollywood?

– Sunt în discuţii cu doi actori, dar nu pot să le spun numele, bărbaţi, actori foarte cunoscuţi.

Liviu Vârciu, cu umor, la 42 de ani: ”Datoriile sunt parte din viaţa mea”

Spuneai la un moment dat că toată viaţa ai trăit din banii altora. Ai reuşit într-un final să scapi de toate datoriile?

– Nu, dacă reuşeam să scap de toate datoriile nu mai vorbeam cu tine (n.red. râde), nu mă mai împrumutam la film. Eu şi la film m-am împrumutat, dar datoriile sunt parte din viaţa mea. Nu mai sunt, că mă vede Dumnezeu, nu mai sunt cele pe care le aveam înainte, adică am achitat o mare parte din ele, dar mai sunt. Şi mai fac (n.red. datorii ) pentru că mă motivează.

Dacă ar fi să îţi mai doreşti ceva în viitorul apropiat, în afara de al doilea film, care ar fi lucrul acela?

– Eu ştiu că e un clişeu să spui sănătate, să fie ai mei bine toţi, mama, copiii mei, familia mea, doamna mea să fie sănătoasă, atâta tot. În rest cred că sunt împlinit şi Dumnezeu mi-a dat prea mult, adică n-am ce să-i mai cer. Am deja ce îmi trebuie să pot trăi foarte bine şi să-mi şi plătesc datoriile pe care o să le fac, adică sunt bine. Tot ce îmi doresc e sănătate, că în rest le ducem pe toate.

”Am avut timp să fac toate crizele până la 35 de ani”

Se spune că bărbaţii trec printr-o criză la 40 de ani. Tu ai resimţit ceva odată cu această vârstă?

– Momentan nu, dar eu am trăit intens până la 35 de ani. Adică am avut timp să fac toate crizele până la 35 de ani. Sper să nu fac, dar dacă fac, aflaţi de la doamna mea care sigur o să vă spună.

Cum ţi-a venit ideea să reuneşti trupa L.A. ?

– M-au tot sunat şi m-au invitat la evenimente să cânt piesa „Ochii tăi”. Şi le spuneam mereu că eu nu sunt de capul meu, am o întreagă trupă în spate. Îmi pare rău că Aurel nu mai poate să cânte cu noi pentru că munceşte pe un vas şi nu poate veni acasă. Dar Adi s-a întors din Anglia şi vrea să facă muzică, îl ajut cum pot eu. O să pregătim şi o piesă nouă, o facem din pasiune şi din dragoste, nu văd de ce n-ar funcţiona. N-am găsit încă o piesă care să se ridice la nivelul dragostei pentru „Ochii tăi”, dar sper că o s-o găsim.

Cum e să fii din nou pe scenă, aveţi aceleaşi emoţii ca acum 20 de ani?

– Fix aceleaşi, ba chiar un pic mai mari. Eu n-am plecat de pe scenă pentru că am tot prezentat şi prezint în continuare. Dar când am eveniment cu L.A. e mai mare bucuria pentru că pot să retrăiesc clipele de când eram tineri şi neprihăniţi (n.red. râde).

Liviu Vârciu: ”Dacă mă enervam, într-o lună cumpăram tot Năvodariul”

Chiar vorbeam recent cu Monica ex Angels şi spunea că dacă economisea banii din acea perioadă, avea blocuri întregi acum în Constanţa. E valabil şi în cazul tău?

– Eu dacă mă enervam, într-o lună cumpăram tot Năvodariul, dar nu m-am enervat şi acum stau la hotel, îmi plătesc camera. Dar eram copil şi nu mai vreau să îmi amintesc că îmi stric ziua de naştere (n.red. râde), ce a fost a fost.

Ai fost dezamăgit de persoane care contau pentru tine?

– Da, de foarte multe ori, dar nu mai sunt acele persoane. Am învăţat, târziu ce-i drept, că nu are rost să nu-ţi petreci timpul cu prietenii tăi adevăraţi şi să ţi-l iroseşti pe nişte falşi. E mare vorba aia, fiecare pasăre pe graiul ei piere. Mie dacă mi-a greşit, la revedere, drum bun, eu nu mai vreau să-l văd.

Dacă ar fi să mulţumeşti unei persoane pentru ceea ce eşti tu, astăzi, Liviu Vârciu, cine ar fi acea persoană?

– Mama!

Liviu Vârciu, despre mama sa: ”Mă faci să plâng, sunt la frizer şi mă văd oamenii”

Ce i-ai spune mamei tale dacă te-ar auzi?

– Mă faci să plâng, sunt la frizer şi mă văd oamenii. N-am cum să „murdăresc” cu cuvinte, pot decât să-i spun „mulţumesc, mamă”. Mama e numai una.

Tu ce fel de tată eşti pentru copiii tăi?

– Nu sunt un tată model, încerc, mă străduiesc. Eu cred că fac tot ce îmi stă în putere să fiu un tată bun pentru copiii mei, dar nu ştiu cum sunt, ar trebui să îi întrebaţi pe ei.

”Mă sperie cuvântul bunic”! Ajuns la 42 de ani, Liviu Vârciu mai vrea copii

Te temi de vreo etapă din viaţa lor? Ai deja , e femeie în toată regula, ce te sperie legat de ei?

– Mă sperie cuvântul “bunic”, asta da, e de speriat, în rest nimic. Fata mea e o fată cu capul pe umeri, am încrederea în ea totală. Mi-a şi demonstrat-o pentru că e în Bucureşti de ceva timp singură. A mai avut momente în care, fiind singură, i-a fost greu, dar mi-a demonstrat că duce şi că e puternică şi nu pot decât să mă mândresc.

Îţi mai doreşti copii?

– Eu da, dar doamna nu mai duce cu capul (n.red. râde), momentan o mai las un pic.

Dar cum se descurcă Anda cu copiii când tu eşti plecat, presupun că eşti plecat destul de mult de acasă?

– Perioada asta de la începutul anului am fost acasă. Îmi pare rău pentru ea, din aprilie voi începe munca, dar cum s-a descurcat până acum sunt convins că o să se descurce şi de acum încolo. Am terminat cu bone, vreau ca noi să stăm cu copiii noştri. Dar abia aştept să mai crească să putem pleca şi noi aşa cum trebuie. Părinţii mă înţeleg că atunci când ai copii, nu poţi pleca într-o vacanţă de care să te bucuri aşa cum ar trebui, cât copiii sunt mici.

Deci vacanţa din Maldive nu a fost tocmai relaxantă?

– A fost o vacanţă frumoasă, dar deja după trei zile ne uitam după copii. Dacă vedeam o fetiţă pe acolo, mă lua tristeţea.