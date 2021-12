Liviu Vârciu s-a îmbrăcat cu haine de femeie! Ce reacție a avut iubita lui după bizarul episod

Liviu Vârciu a fost, fără să vrea, o sursă de distracție pentru iubita sa. Prezentatorul de televiziune a dat iama în dulapul acesteia și nu se putea să iasă de acolo altfel decât … îmbrăcat cu haine de femei!

Acesta se grăbea să iasă până afară, și fiind foarte frig, a decis să ia repede o geacă pe el.

Liviu Vârciu s-a îmbrăcat cu hainele iubitei sale

Singura lui greșeală este că nu s-a mai uitat cui aparține, de fapt, obiectul vestimentar, așa că Liviu Vârciu a luat, fără să vrea, haina Andei Călin.

Pentru că situația a amuzat-o, a decis că trebuie să imortalizeze întregul moment, așa că a pornit camera de la telefonul mobil și a filmat totul când prezentatorul TV s-a întors în casă.

Liviu Vârciu nu a părut prea fericit că iubita sa îl filmează, astfel că i-a cerut să închidă telefonul. Acest lucru nu a oprit-o, însă, pe partenera lui de viață să se distreze în continuare.

Iată cum a decurs dialogul dintre cei doi:

„Măi, băiatule… măi, măi, păsărică! Ce geacă frumoasă ai! E cam feminină așa, e și cambrată. O vând!”, a spus Anda Călin.

„Ce faci, mă?! Mă pui ca manechin? Pleacă de aici!”, a replicat Liviu Vârciu.

Anda Călin și Liviu Vârciu nu s-au căsătorit

sunt împreună de patru ani și au doi copii. Totuși, aceștia nu s-au căsătorit nici până acum.

Anda Călin spunea că voia să facă nunta, dar lucrurile s-au tot amânat, fiind însărcinată, iar apoi a sosit și pandemia care a impus noi restricții pentru evenimente și inclusiv pentru nunți.

„O dată ce ai doi copii… Am tot vorbit chiar înainte de a face primul copil, dar de fiecare dată s-a întâmplat ceva.

Am aflat că sunt însărcinată, am avut o preconcepţie de a face nuntă gravidă, după care am vrut să mă axez pe fetiţă, a venit pandemia.

Însă acum nu mi se pare o necesitate într-o relaţie. Când va fi, nu va fi ceva extravagant, va fi doar pentru noi şi atât”, a spus Anda Călin pentru !.