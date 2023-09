Locul din Europa de care s-a îndrăgostit Roxana Nemeș: ”Sufletul mi-a rămas acolo”

Roxana Nemeș a profitat din plin de această vară. Artista a mers într-o mulțime de vacanțe, însă recunoaște că un singur loc a impresionat-o. Își dorește să revină acolo în curând, pentru că s-a simțit liberă.

Roxana Nemeș, vacanțe pe bandă rulantă

Artista spune că și-a permis să își ia mai multe vacanțe, dar în spate stă un efort imens. Mai exact, în ultimii doi ani de zile, aceasta a avut de muncit enorm.

ADVERTISEMENT

Două luni, Roxana Nemeș ș . Iar întoarcerea acasă a fost destul de dificilă. Artista spune că îi este destul de greu să revină la vechile obiceiuri.

Iar munca este multă, adaugă ea. Roxana Nemeș a început deja anumite campanii și totodată, are de filmat destul de mult conținut. Totodată, artista are și câteva spectacole pe care trebuie să le onoreze.

ADVERTISEMENT

În desfășurare mai sunt și alte proiecte, astfel că vacanța de vară se pare că i-a prins destul de bine. Mai mult de atât, Roxana Nemeș are și câteva noutăți care speră să fie în final pe placul publicului.

“A fost o vară în care mi-am permis să îmi iau mai multe vacanțe pentru că am tras foarte mult. (…). Ne-am luat vacanțe și două luni am fost plecați în continuu. Acum este mai greu să mă repun pe picioare, dar când ajung pe scenă atât de mult o să îmi placă în cât nu o să mai am ce comenta”, a povestit aceasta, într-un interviu acordat pentru .

ADVERTISEMENT

Locul din Europa de care s-a îndrăgostit Roxana Nemeș

În ceea ce privește destinația preferată, Roxana Nemeș spune că ar vrea să se întoarcă în Mykonos. Și nu e de mirare, având în vedere că insula din Grecia este și favorita multor români.

În acest loc din Europa, vedeta spune că s-a simțit destul de liberă, așa că s-a îndrăgostit iremediabil de el. De asemenea, deși a revenit în țară, sufletul ei este tot în acea direcție. Nu s-a simțit privită, ci din contră, extrem de relaxată pe durata sejurului.

“Toate vacanțele au fost frumoase, îți dai seama că odată ce ești cu omul iubit și cu prietenii, automat toate vacanțele sunt superbe, dar locațiile au fost absolut superbe. Cred că pe sufletul meu tot Mykonos rămâne. (…)

ADVERTISEMENT

În Mikonos am sentimentul acela de libertate. (…) Cumva chiar m-a întrebat un prieten dacă am rămas acolo.. nu, sufletul mi-a rămas acolo. Iubesc locul acela și sentimentul pe care îl am când ajung pe insulă.

Nu se uită nimeni la tine, nu are nimeni treabă cu tine, ești tu așa cum vrei să fii și faci tot ce vrei tu să faci și îmi e dor mereu de sentimentul acesta de libertate”, a mai explicat Roxana Nemeș.