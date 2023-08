Locul din România unde s-a filmat o nouă super emisiune, ce va fi disponibilă pe HBO Max. Are peisaje superbe, trebuie să ajungi și tu aici

Locul de vis din România unde s-a filmat o nouă emisiune, disponibilă pe HBO Max. Peisajele sunt superbe, iar locul poate fi vizitat de turiști. Producătorii au fost impresionați de decor.

Locul din România unde s-a filmat o nouă super emisiune, difuzată pe HBO Max

Anul trecut, în perioada august – septembrie, la noi în țară, iar totul s-a desfășurat în mare secret. Este vorba despre The Bridge (Podul), un format internațional de mare succes, realizat de Banijay.

Emisiunea debutează chiar astăzi, 11 august, pe HBO Max, dar nu și în România, ci numai în Ungaria. Cu toate acestea, din echipa de realizare a emisiunii au făcut parte și mulți români.

Licența The Bridge a fost cumpărată de HBO Max și Free Monkeys pentru Ungaria. S-a decis ca reality show-ul să se filmeze în România deoarece firma care s-a ocupat de tot este de la noi din țară.

Noul show TV internațional a fost produs de Paprika Studiod România. Din echipa de producție românească au făcut parte aproximativ 50 de specialiști din industria filmului. Aceștia au o vastă experiență în producții difuzate în toată lumea, la festivaluri internaționale sau difuzate de Netflix, Disney+ sau MGM.

De altfel, România este recunoscută la nivel internațional pentru , dar și pentru faptul că nu sunt costuri foarte mari. Din moment ce este o țară vecină a Ungariei, nu este de mirare că s-a luat decizia de a se filma aici.

După multe căutări, producătorii au ales lacul Beliş-Fântânele din Munţii Gilăului, județul Cluj. Este un lac artificial de acumulare, amenajat în perioada 1970 – 1974, pe cursul râului Someșul Cald, având scop hidroenergetic.

De ce a fost ales acest loc spectaculos din Cluj

Producătorii au căutat locul potrivit de filmare timp de cinci luni. Au documentat 50 de lacuri, pentru care au parcurs 10.000 de kilometri. A fost ales acest loc cu peisaje de vis din județul Cluj, care poate fi vizitat oricând.

“Găsirea locului ideal este ca şi cum ai încerca să cauţi un ac în carul cu fân. Necesită mult efort, prospecţii şi documentare, precum şi mult noroc, bineînţeles.

Cred că am descoperit un loc pe care îl adăugăm acum pe harta lumii, pentru ca milioane de telespectatori să se bucure de el în cadrul acestui reality-show, la televizor. Şi pe care, de ce nu, poate îl vor vizita şi în realitate”, a explicat Anca Iurea, Operations Officer la Paprika Studios România”, potrivit .

“Am fost impresionat de frumuseţea regiunii în care am filmat – lacurile transilvănene, pădurile, munţii… Şi am fost şi mai surprins atunci când am văzut cum a arătat la final casa de lemn ‘veche de secole’ a concurenţilor, construită de echipele noastre în doar câteva săptămâni”, a adăugat directorul general de la Paprika Studios România, Christophe Brackx.

Ce presupune formatul reality show-ului

Formatul The Bridge a fost lansat în Australia, Marea Britanie și Brazilia. Au apărut mai multe adaptări difuzate pe Prime Video în Danemarca, Suedia, Norvegia şi Finlanda, în 2022.

În emisiune vin 14 străini din medii diferite, cu experiențe de viață, cu diverse abilități și obiective. Aceștia sunt aduși împreună într-un loc necunoscut, cu peisaj sălbatic, iar premiul de la final este unul mare, de 30 de milioane de HUF (aproximativ 80.000 de euro).

Aceștia au avut de construit împreună un pod lung de 250 de metri, fără unelte moderne sau ajutor din exterior. Aceștia trebuie să facă echipă și să dezvolte încrederea în ceilalți, dar pe parcurs apar diferite provocări de ordin moral.