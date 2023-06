Lora, mesaj tranșant pentru Doinița Oancea, după scandalul dintre cele două: “Mocirla pe care ea a creat-o”

Lora a avut un mesaj tranșant pentru Doinița Oancea, în urma declarațiilor pe care aceasta din urmă le-a făcut despre scandalul dintre cele două. Cântăreața a ținut să-i dea replica vedetei de la Antena 1.

Până acum ceva timp, Lora și Doinița Oancea erau bune prietene. La un moment dat au existat speculații potrivit cărora cântăreața i-ar fi “furat” iubitul actriței din serialul “Lia”, care era împreună cu Ionuț Ghenu.

Lora și Ionuț Ghenu sunt împreună și acum, însă cântăreața a susținut, de mai multe ori, că nu a fost implicată în relația pe care acesta a avut-o cu Doinița Oancea.

Recent, actrița a mărturisit că nu vrea să discute despre ceea ce s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Vedeta a declarat, pentru FANATIK, că este o persoană calmă, care , inclusiv de cel cu Lora.

“Am ales să tac nu pentru că m-ar fi interesat cum apar la televizor. Nu-mi doream să stau într-o mocirlă care nu era pentru mine. Eu sunt mai discretă, sunt plină de viață, dar calmă când tac. Mă refer la singurul mare scandal pe care l-am avut public. Oamenii vor înțelege”, a spus actrița, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pe rețelele sociale, Lora a postat un mesaj adresat Doiniței Oancea. Cântăreața susține că actrița de la Antena 1 este cea care a creat această “mocirlă” și a vorbit despre scandal atunci când subiectul era de actualitate.

“A ‘tăcut’ câteva luni pe bani buni în fiecare seară la emisiune, în ‘mocirla’ pe care ea a creat-o! Ferească!”, a fost mesajul postat de Lora pe .

Lora, declarații despre prietenia cu Doinița Oancea

, iar în 2015 cântăreața a început o relație cu Ionuț Ghenu, managerul ei. Au existat multe acuzații la adresa artistei, despre care s-a spus că ea a fost motivul pentru care Doinița Oancea s-a despărțit de iubitul ei.

“Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup.

M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era. (…)

Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. (…) Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie”, a povestit Lora în podcastul lui Cătălin Măruță, notează .