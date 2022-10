Lora vrea nuntă secretă cu Ionuț Ghenu! De ce nu vrea să știe nimeni când se căsătorește cu iubitul ei

Lora a dezvăluit că se gândește să facă o nuntă secretă cu iubitul ei! Iată de ce nu vrea artista să știe nimeni când va avea loc marele eveniment din viața sa.

Lora vrea nuntă secretă cu Ionuț Ghenu

și se gândesc tot la des la nuntă. Dar artista nu mai vrea să dea detalii despre eveniment și nici să știe cineva, deoarece mereu când a vorbit despre acest subiect a avut loc o întâmplare care i-a făcut să amâne nunta.

Așa că a artista a decis să facă totul în secret și să îi anunțe doar pe cei foarte apropiați de nuntă, iar abia după ce are loc căsătoria lor să anunțe și pe restul lumii.

”Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa”, a declarat Lora, conform .

Lora nu vrea să anunțe pe nimeni că s-a căsătorit

De altfel, artista a precizat că nu înțelege de ce ar trebui să anunțe că se mărită cu Ionuț Ghenu, pentru că nu vor să demonstreze nimic lumii despre iubirea lor.

Așa că decizia a fost clară, cel mai bine Lora vrea să facă nunta în secret!

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă.

Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”,

Cântăreața nu ar fi prima care face acest lucru. Și și a anunțat că se mărită când deja era în drum spre biserică.